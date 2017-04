Veliaj: Qyteti kërkon punë, të bashkëpunojmë

Këshilli Bashkiak diskutoi sot një sërë vendimesh të rëndësishme për kujdesin social si dhe për përmirësimin e infrastrukturës.

Në fjalën e mbajtur para anëtarëve të Këshillit Bashkiak, kryebashkiaku Veliaj deklaroi se tashmë qytetarët e kanë të qartë se cilët janë ata që janë të fokusuar tek puna dhe cilët kanë zgjedhur që të merren me fjalë. “Besoj se si kurrë më parë, gjatë kësaj kohe është bërë e qartë se në këtë qytet ka dy palë, njëra që punon dhe tjetra që ka zgjedhur të merret me fjalë. Por në fund janë qytetarët ata që bëjnë dallimin dhe nuk kam asnjë lloj dyshimi se këtë dallim do ta bëjnë nisur nga punët e jo nga fjalët”, tha Veliaj.

Duke prezantuar nismat e ndërmarra nga Bashkia e Tiranës në vetëm një muaj, Veliaj deklaroi se ka vijuar me të njëjtin ritëm transformimi i transportit publik në të gjithë hapësirën e Tiranës. “Riorganizimi i itinerareve të linjave, shtimi i flotës nga 200 në 290 autobusë, ku 50% janë autobusë fizarmonikë të standardeve më të mira, vendosja e kontrolleve të standardit të shërbimit përmes shtimit të inspektimeve, por edhe përmes teknologjisë GPS, e kanë kthyer sot transportin publik në një alternativë reale për qytetarët e Tiranës”, tha Veliaj.

Duke përmendur hapjen e Pazarit të Ri, Veliaj deklaroi se nuk ka dëshmi më të qartë se gjërat e mira bëhen duke punuar e jo duke fjetur e duke bërë llafe. “Janë plot 308 biznese që kanë filluar punën ose janë duke bërë investimet e tyre, të cilat në total punësojnë 1007 vetë. Ndërkohë që vlera e pronës në atë zonë është rritur që tani me 40 deri në 50% dhe përfitimet nga ky investim po fillojnë tashmë të shtrihen në një zonë shumë më të gjerë sesa hapësira e njohur si Pazari i Ri”, u shpreh ai.

Kreu i Bashkisë Veliaj theksoi se Tirana ka sot nevojë për shumë punë për t’u kthyer në qytetin që duam të gjithë, të majtë e të djathtë. Veliaj deklaroi se Tirana nuk ka për të ndryshuar as me fjalë, as me sharje, as me kërcënime e as me çadra. “Ky qytet kërkon punë dhe pret që ne të punojmë. Prandaj, ftesa ime për të gjithë është që të bashkojmë forcat, të bashkëpunojmë dhe të mos harrojmë për asnjë moment që qytetarët e Tiranës dinë të gjykojnë e të shohin përtej retorikës e deklaratave prandaj të paktën në këtë këshill le të mos humbasim kohë kot me beteja politike që as nuk ndërtojnë shkolla, as nuk mbjellin pemë, as nuk hapin kantiere të reja e as sjellin ndonjë përfitim për qytetarët që na kanë votuar”, tha ai.

5 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)