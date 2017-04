Apeli i Blushit: Të hyjmë zgjedhje që Rama të mos bëhet Erdogan

Ben Blushi në fjalën e tij nga foltorja e kuvendit lëshoi një lumë akuzash ndaj qeverisë, kryeministrit Edi Rama dhe të ashtuquajturës ‘Rilindje’.

Para së gjithash, ish-deputeti socialist, i bëri thirrje të gjitha partive politike që të hyjnë në zgjedhje, në mënyrë që të mos e lënë Ramën të marrë gjithçka dhe të bëhet një Erdogan prej “çeliku”.

Blushi u bëri thirrje të gjitha forcave politike që të mos e vonojnë zgjidhjen e krizës politike dhe të marrin pjesë në zgjedhje si e vetmja mënyrë për ta shpëtuar Shqipërinë.

Sipas tij, ta lësh Edi Ramën të shkojë vetë në zgjedhje do të thotë ta lejosh të marrë edhe Shqipërinë, pasi për 4 vjet mori në dorë të gjitha pushtetet.

“Edi Rama për fat të keq i donte të gjitha, partinë, drejtësinë, Shqipërinë, por këtë të fundit s’mund t’ia japim. Çështja e ditës është do ketë apo jo zgjedhje, – vijoi ai. – Zgjedhje duhet të ketë, ata që e vonojnë zgjidhjen e kësaj krize i bëjnë dëm vendit. LIBRA është e vendosur të hyjë në zgjedhje, dhe në këtë pikë ne ndryshojmë nga të gjithë ju, jemi në opozitë me të gjitha partitë, por jo me Kushtetutën, duam që të bëhen zgjedhje, si e vetmja mënyrë për të shpëtuar Shqipërinë, – tha Blushi. – Nëse PD dhe më pas LSI dhe pas Libra nuk marrin pjesë në zgjedhje Edi Rama nga kryeministër mund të kthehet në pronar brenda një dite. Nga një Gruevski mund të kthehet në një Erdogan prej çeliku.

“Nëse PD nuk hyn në zgjedhje Edi Rama përfundon me të paktën 80 mandate nga 140 që të jemi këtu dhe nuk ka nevojë për askënd për të qeverisur dhe është totalisht jashtë kontrollit, – theksoi ai. – Nëse LSI nuk hyn në zgjedhje Edi Rama përfundon me 100 mandate nga 140. Për vete, për shokët e vet dhe rilindjen në përgjithësi dhe askush në këtë republikë nuk mund ta kushtëzojë më. Madje mund të ndryshojë Kushtetutën me 100 mandate duke na kthyer në një Republikë presidenciale si ajo e Erdoganit dhe me keq se aq”.

Sipas Blushit, sot ‘Rilindja’ ka vdekur përfundimisht, dhe e vetmja mënyrë për ta shpëtuar Shqipërinë është shporrja e saj përfundimtare.

“Para dy vitesh shpalla funeralin e Rilindjes. Me ndihmën e shumë shqiptarëve, kanabistët dhe krenaristët e bënë vetë funeralin. Disa nga kanabistët ikën në drejtim të paditur, disa në burg. Sot e kanë lënë rilindjen vetëm, sot është gati për ta varrosur publikisht. Rilindja ishte si një bishë e uritur në një pyll, që kishte vetëm oreks, as ide, as pasion. Ndaj sot kafshët e tjera janë mbledhur për ta vrarë. Duhet ta heqim Rilindjen nëse duam të të shpëtojmë Shqipërinë. Kjo ndodhi për shkak të Edi Ramës, erdhi me votat e socialistëve dhe qeveri me mbeturinat e PD e PS, me trafikantë, banditë, drogaxhinj. Kjo ishte rilindja e parë në botë që s’ka një poet. Kishte një piktor, por edhe ky nuk diti asnjëherë të vizatojë një njëri”, tha Blushi.

6 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)