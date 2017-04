Basha: Jo dialog fasadë, nuk heqim dorë nga qeveria teknike

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha sot nga çadra se është i gatshëm që të ulet me kryeministrin Edi Rama për dialog por me kushtin që të mos ketë fjalime të parapërgatitura, si ajo e 6 qershorit të kaluar.

Nga çadra e lirisë, Basha pohoi se është i gatshëm për dialog vetëm nëse diskutohet për formimin e qeverisë teknike dhe asgjë tjetër.

“Nuk pranoj dhe nuk do të pranoj pazar për mbijetesën e republikës së vjetër. Ne parashtruam një dialog racional, ndërsa ata duan një dialog fasadë, me fjalime të përgatitura. Objektivi i një dialogu të mundshëm do të jetë vetëm formimi i qeverisë teknike dhe asgjë tjetër. Nuk do të pranoj monologje shterpë. Frika e Ramës për të lënë karrigen, është kthyer në një pengesë për zgjedhje të lira”.

Pavarësisht kësaj, Basha sërish këmbënguli për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe krijimin e një qeverie teknike.

“Nën peshën e zullumeve të pafundme, do shembet republika e vjetër, e krimit, drogës dhe korrupsionit. Është një komplot politik, ekonomik, kundër lirive dhe të drejtave të çdo shqiptari. Në këtë komplot përfitojnë një grusht njerëzish që kanë bërë zap partitë e tyre përmes aleancës me krimin, kanë shndërruar territorin e Shqipërisë në një hambar droge. Në këtë komplot marrin pjesë një grusht kriminelësh në shërbim të një grushti politikanësh të korruptuar. Asgjë nuk ka ndodhur vetvetiu”, – tha Basha.

Sipas tij, “ekonomia jonë është shkatërruar nga autorët e këtij komploti. Lobistët e paguar me paratë drogës dhe lobisti i paguar në Uashington me paratë që vidhen nga nafta shqiptare nuk duan t’ia dinë nëse shqiptarët kanë bukë, ose jo. Në këtë linjë Uashingtoni dhe Europa kanë qëndruar 100 vjet gjithmonë jo në krah të hajdutëve, po në krah të shqiptarëve, të Shqipërisë, siç qëndrojnë edhe sot në krah të kësaj lëvizje të madhe popullore”, shtoi Basha.

6 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)