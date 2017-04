Francë, vendimi për Ramush Haradinajn shtyhet me 27 prill

Seanca gjyqësore për liderin dhe ish-komandantin e UÇK në Kosovë Ramush Haradinaj, është shtyrë për më datën 27 prill.

Ashtu siç ishte parashikuar, Gjykata e Colmarit në Francë ka vendosur të japë vendimin në këtë fund muaji në lidhje me kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Haradinajt pas akuzave për krime lufte në Kosovë.

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish-Komandanti i UÇK-së, Ramush Haradinaj, pas këtij vendimi ka thënë se e drejta do të fitojë.

“Është vendosur që vendimi të merret me 27 prill. Deri atëherë po presim edhe pak. Faleminderit të gjithëve. Jemi në të drejtën dhe e drejta do të fitojë. Është prit që vendimi nuk do të merret sot vendimi. E drejta fiton”, ka thënë Haradinaj pas përfundimit të seancës.

Ai më tej ka thënë se në vitin 2009 ka dalë e vërteta, pasi ai është shpallur i pafajshëm nga Gjykata e Hagës.

6 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)