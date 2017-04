Nishani në Turqi: Retorikat nacionaliste po rikthehen rrezikshëm në rajon

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani mori pjesë në Samitin e 20-të Ekonomik të Euroazisë, me temë: “Njerëzimi në Udhëkryq”, që u zhvillua për dy ditë radhazi, në Stamboll të Turqisë, nga Fondacioni Marmara Grup.

Presidenti Nishani iu drejtua në mënyrë të veçantë Samitit në hapjen zyrtare të tij, me një fjalë përshëndetëse, duke shprehur vlerësimin për rëndësinë që merr ky Samit, veçanërisht në këto momente krizash dhe sfidash shumë komplekse për botën, e të cilat kanë vënë në pikëpyetje shumë prej arritjeve të deritanishme të shoqërive tona. “Vetë tema e këtij Sami të 20-të: “Njerëzimi në Udhëkryq”; është shprehja më e qartë e këtyre shqetësimeve në këto momente.” – u shpreh Presidenti Nishani.

Kreu i Shtetit tërhoqi vëmendjen e auditorit me faktin se në nivele lokale e rajonale konfliktet po rizgjohen e po bëhen më të shpeshta, duke kërcënuar me përhapjen e tyre dhe sjellë pasoja të reja e konsekuenca të rrezikshme. “Nxitja dhe mbështetja e tyre, po rrezikon sigurinë në nivel shumë më të gjerë, rajonal dhe global. Struktura e sigurisë sonë po dobësohet ndjeshëm, nga këto konflikte”, duke shtuar se nuk duhet lejuar që sfidat dhe kërcënimet e sotme të orientojnë politikat qofshin ato lokale, rajonale apo globale.

Presidenti Nishani gjatë fjalës u ndal në mënyrë të veçantë mbi kontributin konkret të Shqipërisë e shqiptarëve, si në nivel lokal e rajonal, ashtu edhe në nivel global, duke evidentuar vëmendjen e madhe në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Presidenti e njohu auditorin me eksperiencën e kaluar disa vite më parë me të ashtuquajturit “luftëtarë të huaj”, si dhe masat e marra si në drejtim të përmirësimit të kodit penal dhe vënien para drejtësisë së organizatorëve e predikuesve ekstremistë, ashtu edhe për rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit me autoritetet vendore dhe komunitetet fetare në ç’kurajimin e elemeteve ektremistë. Lidhur me luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit të dhunshëm, Presidenti Nishani vlerësoi edhe bashkëpunimin me autoritetet ligj-zbatuese dhe agjencitë e specializuara të vendeve fqinje dhe partnere, si dhe evidentoi pjesëmarrjen e Shqipërisë në Koalicionin Global kundër ISIS-it dhe angazhimin në zbatimin e Strategjisë Globale Kundër Terrorizmit.

Ndërsa, duke iu referuar rajonit të Ballkanit Perëndimor, Presidenti Nishani, evidentoi se këtu është e përqendruar vëmendja dhe kontributi kryesor i Shqipërisë, në funksion të stabilitetit dhe të bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. Gjithashtu, Presidenti Nishani theksoi se retorikat nacionaliste po rikthehen sërish rrezikshëm në rajon, duke vënë në pikëpyetje atë çfarë është arritur deri më sot. “Fuqi e interesa të caktuara po kërkojnë ta kthejnë rajonin në ditët e tij më të errëta, duke shfrytëzuar kryesisht marrëdhëniet delikate ndëretnike, por dhe rënien e vëmendjes së strukturave të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, për shkak të sfidave e krizave që ato vetë po përjetojnë.” – u shpreh Presidenti Nishani.

