OSBE krijon në Cërrik Këshillin Vendor për Sigurinë Publike

Në bashkinë e Cërrikut u mbajt sot mbledhja e parë e Këshillit Vendor për Siguri Publike. Ky është Këshilli i tretë në vend, i krijuar me nismën dhe mbështetjen e OSBE-së në Shqipëri, pas atij të Elbasanit (dhjetor 2016) dhe Librazhdit (mars 2017). Synimi kryesor i Këshillit është të vërë në lëvizje të gjithë aktorët vendorë për të trajtuar së bashku çështjet që lidhen me kriminalitetin, dhunën në familje dhe ekstremizmin e dhunshëm. Po ashtu, ky grupim këshillimor, që kryesohet nga kryetari i bashkisë do të shërbejë për të identifikuar sfidat e komunitetit vendor sa i takon sigurisë personale.

“Problemet që ju prekin nuk mund të zgjidhen vetëm nga Kryetari i Bashkisë apo nga Policia. Këto këshilla themelohen nga qytetarët, me qytetarët, për qytetarët,” tha zëvendëskryetari i Prezencës së OSBE-së, Robert Ëilton, në takimin e sotëm në Cërrik. Prezenca vijon punën për të krijuar Këshilla Vendorë për Siguri Publike edhe në shumë bashki të tjera.

6 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)