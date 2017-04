Rama: Çadrës i dha jetë frika nga Vetingu. Synon të pengojë PS në zgjedhje

“Çadrës nuk i dha jetë përpjekja për të garantuar zgjedhje më të mira, por frika nga Vetingu”.

Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në fjalën e tij të mbajtur nga foltorja e kuvendit, duke shtuar se jo rastësisht bojkoti i PD nisi në javën kur kuvendi duhet të shqyrtonte ligjin themelor për reformën në drejtësi, Vetingun.

Sipas Ramës, kjo nuk është një përpjekje për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme, por një përpjekje për të mos lejuar PS të hyjë në zgjedhje, sepse për PD konsiderohet kërcënim, si garancia e vetme e shqiptarëve për të mos u ndalur me zbatimin reformës në drejtësi.

“Bojkoti nisi jo rastësisht në javën kur duhet të merrej në shqyrtim procedura e ndjekur dhe të vazhdonte me zbatimin e ligjit themelor për reformën, vetingu. Kjo nuk është një përpjekje për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme, por një përpjekje për të mos lejuar PS të hyjë në zgjedhje. PS duhet ndaluar me çdo kusht të hyjë në zgjedhje sepse PS nuk përbën thjesht një kërcënim si fituesja më e mundshme e zgjedhjeve, por kërcënim si garancia e vetme e shqiptarëve për të mos u ndalur me zbatimin reformës, të tjerat janë propagandë. Frika nga drejtësia e motivon të gjithë këtë lëvizje të PD. Kjo nuk është një frikë e zakonshme, është një frikë e jashtëzakonshme që prodhon reagime të jashtëzakonshme. Dhe kur frika nga drejtësia ka një përmasë të tillë, ata që motivohen prej saj nuk e kanë problem ta çojnë vendin në destabilitet, të çojnë deri në fund çdo përpjekje që e pengon shtetin të bëhet shtet, dhe e pengon popullin të realizojë një aspiratë kaq të madhe, për t’u çliruar më në fund nga një kastë gjykatësish të korruptuar, që janë të lidhur me çadrën si mishi me thoin”, deklaroi Rama.

Rama ka përsëritur ftesën për dialog në drejtim të kryeopozitarit Lulzim Basha, ndërsa i ka ftuar deputetët e opozitës që të gjithë së bashku në kuvend të vendosin shtrëngesa ligjore për të mos lejuar shitjen dhe blerjen e votës apo veprimeve të tjera të paligjshme e që kanë qenë traditë shumëvjeçare në zgjedhjet shqiptare.

Pasi i ka kujtuar PD se është duke kontestuar një palë zgjedhje të cilat ende nuk janë zhvilluar dhe janë të parat zgjedhje që do të organizohen nga PS, Rama u shpreh i gatshëm për ndryshime sa i përket komisioneve të zgjedhjeve që nga ato të numërimit dhe të tjerat, që sipas kryeministrit mund të jenë jopartiake.

“Jemi gati të votojmë që asnjë komision në zgjedhje të mos jetë me përfaqësues partish, jo vetëm komisionet e numërimit. Të gjithë së bashku të vendosim shtrëngesa penale për blerjen e votës, në mënyrë që ata që e bëjnë një gjë të tillë të ndëshkohen, kush ka telefon në qendra votimi të marrë ndëshkim ekzemplar. Këta kontestojnë zgjedhje që nuk janë bërë akoma, këto janë të parat zgjedhje që organizon PS. KQZ po të duan le ta marrin të gjithën”, u shpreh Rama.

6 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)