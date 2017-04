Rama: Nuk besoj që LSI dhe PD do bojkotojnë zgjedhjet

Gjatë emisionit të “Të pa ekspozuarit”, Edi Rama shpreh bindjen e tij të plotë se do të ketë zgjedhje, pavarësisht qëndrimit të opozitës. Sipas Kryeministrit Partia Demokratike po tenton që të destabilizojë vendin për të parandaluar zbatimin e reformës në drejtësi sepse kanë frikë prej saj.

“Partia Socialiste as që e mendon se mund ta ndalojë dikush që të futet në zgjedhje. Kush do që të vijë, le të vijë, kush do le të mos vijë. Ata janë në çadër prej frikës së reformës në drejtësi. Ata kanë ndoshta qëllimin që ta çojnë Shqipërinë drejt destabilizimit, – tha Rama. – Në vend që ne të bëjmë shtet, po futem në kthetrat e katundit mediatik. Kjo nuk ka për të ndodhur dhe unë si Kryeministër nuk mendoj fare për krizën që ka PD, por unë mendoj për krizën që ajo synon të krijojë duk e transferuar krizën e brendshme të saj në një krizë në gjithë Shqipërinë.

Rama mes të tjerash shtoi se nuk mendon që Partia Demokratike dhe LSI nuk do të hyjnë në zgjedhje.

“Unë jam Kryeministër që të përfaqësoj interesin kombëtar. Nuk e marr të mirëqenë që Partia Demokratike nuk do të hyjë në zgjedhje. Nuk mendoj që LSI nuk do të hyjë në zgjedhje, por që Ilir Meta do bëjë një përpjekje për të stimuluar një zgjidhje që për atë është një krizë politike. Më 18 qershor do shkojmë përpara shqiptarëve për tu thënë se sa shumë kemi bërë dhe sa shumë kemi për të bërë. Këtë e vendosin shqiptarët”.

6 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)