Gruevski: VMRO-DPMNE dhe populli nuk do të lejojnë platformën shqiptare

VMRO-DPMNE dhe populli nuk do të lejojnë zbatimin e platformës së Tiranës, riformatimin e shtetit me qëllim të ndryshimit të emrit, që janë skenarë të zbatuara nga LSDM me partitë shqiptare.

Këtë e theksoi sot lideri i VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski. Sipas tij, situata aktuale në vend është dramatike.

Ai porositi populli të jetë i përgatitur për rezistencë afatgjatë për tu ballafaquar me skenarë për vendin. Gruevski tha se zgjidhja më e mirë janë zgjedhjet e shpejta. Ai shtoi se kjo betejë nuk do të përfundojë shumë shpejt.

7 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)