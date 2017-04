Pamela Anderson nuk plaket kurrë, foto-seksi prej modeleje

Seksi dhe sensuale edhe pse në prag të moshës 50 vjeçe. Pamela Anderson, e cila në 1 korrik do të festojë gjysmë shekulli, pozon me format e saj trupore për t’u pasur zili nga një 30-vjeçare për fotografin e famshëm Rankin, në një seri fotosh bardhezi për fushatën publicitare të firmës së veshjeve intime “Coco de Mer”.

Shumë e bukur dhe duke mos njohur aspak moshë, ish-protagonistja e filmit “Baywatch”, nuk e ka humbur shkëlqimin e saj seksual.

Modelja dhe aktorja e njohur është fotografuar me veshje intime ngjyrë të zezë, me taka me majë, mjaft seksi dhe me dekolte të zbuluar, për t’i lënë pak vend fantazisë, duke “ekzaltuar” format e saj të përsosura dhe sensuale.

Dhe ndërsa përflitet se Anderson, ka “nisur” një lidhje dashurie dhe “klandestine” me Julian Assange, themeluesin e WikiLeaks, ajo shijon akoma një popullaritet që nuk humb asnjë rast dhe që një fans në Instagram cilëson kështu: “There will never be another Icon like Pam… She set the world on it’s ear. #Queen”, “Nuk do të ketë kurrë asnjë ikonë tjetër si Pam. Ajo e solli botën në këmbët e saj…”. Vërtet një mbretëreshë e padiskutueshme dhe plot erotizëm.

7 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)