PD mbështet sulmin e SHBA-ve në Siri: Krenarë për partneritetin strategjik me Trump

PD mbështet sulmin e SHBA-ve në Siri: Krenarë për partneritetin strategjik me...

Partia Demokratike ka përshëndetur sulmin e ndërmarrë mëngjesin e sotëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj një bazë ushtarake në Siri. Në një deklaratë të shpërndarë për mediat, PD e ka cilësuar sulmin një përgjigje e drejtpërdrejt ndaj një diktatori i cili nuk kursen jetë civilësh të pafajshëm për t’i shërbyer pushtetit të tij.

Sipas PD, urdhri i presidentit Trump është një konfirmim i lidershipit moral të padiskutueshëm të SHBA në zhvillimet ndërkombëtare.

“Presidenti Trump urdhëroi sot në orët e para të mengjesit goditjen me 59 raketa tomahok të bazës ushtarake në Siri, prej ku u lëshuan pak ditë më parë bombat me gaz helmues që shkaktuan vdekjen e dhjetëra civilëve mes tyre dhe shumë femijë.

Përveçse një operacion me efektivitet të lartë ushtarak, kjo është një përgjigje e drejtpërdrejt ndaj një diktatori i cili nuk kursen jetë civilesh të pafajshëm për t’i shërbyer pushtetit të tij.

Përgjigja amerikane është edhe një shpresë e rindezur se rendi demokratik botëror në mbrojtje të jetës dhe të drejtave e lirive të njeriut ka garant vendin më të fuqishëm dhe demokratik të globit, SHBA.

Urdhri i presidentit Trump është një konfirmim i lidershipit moral të padiskutueshëm të SHBA në zhvillimet ndërkombëtare.

Partia Demokratike përshëndet këtë akt të jashtëzakonshëm në mbrojtje të jetës dhe dinjitetit njerëzor dhe ndihet krenare për partneritetin unik strategjik me SHBA dhe Presidentin Trump. Partia Demokratike do të jetë përherë në krah të SHBA dhe nesër në qeverisjen e vendit do ta ngreje këtë partneritet në nivelet më të larta historike”, thuhet në deklaratën e PD.

7 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)