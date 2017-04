Peleshi: PS respekton Kushtetutën dhe datën e zgjedhjeve

Zëvendëskryeministri Niko Peleshi deklaroi nga qyteti i Korçës se PS respekton Kushtetutën dhe datën e zgjedhjeve.

“Për ne si Parti Socialiste ditët do jenë të qeta deri më 18 qershor sepse jemi partia në qeverisje dhe në respektim të Kushtetutës, sepse respektojmë datën e zgjedhjeve.

Kemi dy sfida të mbështesim atë proces zgjedhor që do të jetë më i miri në 27 vite, dhe tu tregojmë shqiptarëve se çfarë kemi bërë dhe se çfarë mund të bënim më mirë ose më shumë.

Shqipëria ka nevojë për më shumë vende pune, por në këto katër vite kemi shtruar rrugën përmes konsolidimit të shtetit ligjor dhe reformave për të ecur me shpejtësi në rrugën e punësimit. Këtë e sjellim si oferte ne zgjedhje”, tha Peleshi.

Nga ana tjetër Peleshi pohoi se nuk është faji i PS-së që parti të tjera, brenda apo jashtë koalicionit nuk kanë asnjë ofertë për votën.

“Nese partite e tjera brenda apo jashte koalicionit kjo ka pak rendesi ne te gjithe spektrin politik nuk kane oferte per zgjedhjet kjo nuk eshte pergjegjesia jone, pergjegjesia jone eshte qe te krijojme te gjitha kushtet qe cdo parti qe ka nje oferte qe ka dicka per te thene ne kembim te votes qe do u kerkoje shqiptareve, ta ushtroje kete te drejte lirisht.

Kemi nje qeveri legjitime qe ka ardhur me voten e popullit, qeveria vjen dhe iken permes votebesimit te popullit dhe votebesimit ne parlament, nese nje nga keto ka rene na duhet te presim daten e zgjedhjeve qe te provojme se ke mbeshtesin shqiptaret dhe parlamenti ka te drejten e vet te mandatohet pro apo kunder kesaj qeverie. Ne kemi nje qeveri legjitime qe nuk ka asnje arsye ti lere vendin nje qeverie tjeter e cila ne fakt vjen si nje kerkese absurde e opozites qe pa dashur te jem negativist eshte me teper nje pretekst sesa nje kerkese racionale.

Ka nje rregull shume te thjeshte ne demokraci, demokracia ka ne themel te vet voten. Nese Partia Socialiste votëbesohet për të vazhduar punën edhe kater vitet e tjera për këtë ne nuk mund të shtiem fall. Nuk mund të shohim filxhanin e asnjë lloj kafeje dhe asnjë lloj institucioni por duhet te presim filxhanin e 18 Qershorit.”, përfundoi Peleshi.

7 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)