Plagosja në Elbasan, arrestohen 4 persona, një tjetër në kërkim

Policia e Elbasanit ka arrestuar mbrëmjen e sotme katër persona të pëfshirë në përplasjen me armë që tronditi qytetin në mesditë.

Të arrestuarit janë A. Gjini, E. Gjini dhe K. Gjini, të tre vëllezër, si edhe Hajdar Bako. Gjithashtu, është shpallur në kërkim Franc Corpja (Gegerly).

Zyrtarisht nga policia mësohet se janë 3 persona që kanë mbetur të plagosur, nga ku dy prej tyre me armë zjarri dhe një me sende të forta.

Njoftimi i policisë:

Policia e Elbasanit mori njoftim se në një lokal në fshatin Bradashesh ka patur konflikt dhe të shtëna me armë zjarri ndërmjet disa personave. Menjëherë janë organizuar shërbimet dhe kanë mbërritur në vendngjarje, si dhe u ngritën pikat e kontrollit.

Policia ka konstatuar se në konflikt ishin përfshirë 4- 5 persona.

Si pasojë e konfliktit me sende të forta e më pas me armë zjarri janë plagosur tre persona nga këta, dy me armë zjarri e një me sende të forta dhe konkretisht:

K.GJ, është plagosur me armë zjarri.

H.C është plagosur me armë zjarri.

Si dhe shtetasi A.Gj është dëmtuar me sende të forta.

Shtetasit janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin Kirurgjik Elbasan dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Konflikti dyshohet të ketë nisur midis shtetasve A.Gj dhe H.C.

Shtetasit A.Gj dhe K.GJ rezultojnë rezident në Angli.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje në bashkëpunim me Prokurorinë popunojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

7 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)