14 piktorë të soc-realizmit ekspozojnë në Documenta 14

Arti shqiptar gjatë soc-realizmit do të ketë një vend të vecantë në ekspozitën e arteve Bashkëkohore “Documenta 14”. Nëse prisnim të shihnim në këtë event të njohur të artit, emra të artistëve të rinj, përzgjedhja e kuratorit Adam Szymczyk të befason. Ai ka zgjedhur artistë që në një farë mënyre përfaqësojnë kujtesën, për ti dhënë një hapësirë të rëndësishme në këtë edicion të Documentas. Veprat që do ekspozohen I përkasin fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, dhe dotë ekspozohen në Muzeun Kombëtar të Artit Bashkëkohor në Athinë dhe në “Documenta 14 “në Kasel. Pjesëmarrja e Galerisë Kombëtare të Arteve me vepra nga fondi I saj realizohet në bashkëpunim me drejtorin artistik të ekspozitës, Adam Szymczyk. Kjo pjesëmarrje është e ndarë në dy etapa: 15 (pesëmbëdhjetë) vepra arti do të ekspozohen në Muzeun Kombëtar të Artit Bashkëkohor në Athinë, nga data 8.4 – 16.7.2017 dhe 3 (tre) veprat e tjera janë kërkuar të ekspozohen në Muzeun e Arteve të Bukura Neue Galerie në Kasel, nga data 10.6 – 17.9.2017.

Artistët që marrin pjesë në “Dokumenta 14” janë: Abdurrahim Buza (2 punë), Kel Kodheli, Hasan Nallbani, Spiro Kristo (2 punë), Sotir Capo, Arben Basha, Pandi Mele, Zef Shoshi, Gani Strazimiri, Androniqi Zengo Antoniu (3 punë), Foto Stamo, Hasan Reçi, Edi Hila dhe Llambi Blido. Gjithsej janë 18 vepra të 14 autorëve.

Pjesëmarrja e veprave të fondit të GKA-së në këtë ekspozitë merr një vlerë të veçantë për shkak të rëndësisë themelore estetike dhe historike që mbart Dokumenta në tërësinë e artit ndërkombëtar. Gjatë 13 edicioneve të mëparshme, Dokumenta ka shërbyer si një qëndër debatesh të kulturës bashkëkohore dhe kontekstit të saj aktual socio-politik, me qëllim adresimin e çështjeve globale, me theks të vëçantë në epistemologjitë dhe praktikat e artit jo-perëndimor. Për shkak të këtij debati, dokumenta ndikon ndryshimin e historisë së artit dhe ripërcakton praktikën ekspozuese bashkëkohore.

Koncepti kuratorial i këtij edicioni, i përcaktuar nga drejtori artistik, Adam Szymczyk titullohet “Learning from Athens”, (Të mësuarit nga Athina) dhe mëton të ndërtojë një metaforë të distancës mes Athinës dhe Kaselit, që ndryshon themelisht përjetimin e këtij edicioni të ekspozitës nga publiku.

Ekspozita do të qëndrojë e hapur përgjatë periudhës prill korrik në Athinë (Greqi) dhe 10.6 – 17.9.2017 në Kasel (Gjermani).

Ekspozimi në Athinë bëhet në Muzeun Kombëtar të Artit Bashkëkohor dhe në Muzeun “Benaki”, në Athinë. Kurator i ekspozitës është Erzen Shkokolli. Pjesëmarrja e Galerisë Kombëtare të Arteve me vepra nga fondi I saj është kërkuar nga drejtori artistik i ekspozitës, z. Adam Szymczyk. Kurator i ekspozitës ne Athine dhe Kasel është artisti kosovar, ish-drejtor i Galerisw sw Kosovws, Erzen Shkololli.