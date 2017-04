Basha: Qeveria e Ramës jashtë ligjit, tirania duhet përmbysur

Kreu i opozitës Lulzim Basha ka bërë thirrje që qeveria aktuale duhet të përmbyset, pasi është shndërruar një tirani, që sipas tij po ia merr frymën popullit. Nga çadra në bulevard, Basha renditi disa arsye që sipas tij, kjo qeveri duhet të largohet dhe t’i hapë rrugën zgjedhjeve të lira e të ndershme.

“Një qeverisje jashtë Kushtetutës, është tirani dhe tiranitë që shkelin ligjin rrëzohen. Një qeveri jashtë ligjit, është tirani dhe tirania përmbyset. E tillë do të mbetet kjo lëvizje popullore deri në fitoren e kësaj beteje. Asgjë nuk do të ndryshojë, nëse nuk mposhtim krimin e lidhur me pushtetin dhe pushtetin e lidhur me krimin, – tha Basha. – Nuk ka kuptim nëse ne nuk e çojmë këtë betejë deri në fitore pa humbur asnjë minutë”.

Basha më tej shtoi se miliardat e taksave të shqiptarëve po shpërdorohen, ndërsa kujtoi se ligji i arsimit të lartë është një ligj klientelist, ku tarifat për studentët do të rriten nga viti në vit.

Kryedemokrati e cilësoi Ramën “një kryeministër, arrogant, delirant dhe injorant, që fshihet pas kopertinave të fasadave dhe që e përdor si ofertë dhe mundësi për të qëndruar në pushtet në një demokraci kopertinë”.

Sa i takon reformës në drejtësi, Basha u shpreh se kurrë nuk do të lejojë që Rama të ketë në dorë drejtësinë shqiptare: “Ne e duam reformën në drejtësi dhe këtë e provuam me votën e 22 korrikut. Është dita t‘i them Ramës, se kurrë nuk do ta ketë në dorë drejtësinë shqiptare, se PD nuk do të jetë alibia që Rama e kriminelët të shtien në dorë drejtësinë shqiptarë. Qeveria e dalë me votë të lirë e të ndershme, do ta përcaktojë me drejtësi këtë reformë”.

8 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)