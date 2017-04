DHUNA E PËRDITSHME MBI TË PAMUNDURIT

U tronditën dhjetëra, mijëra mbase dhe qindra mijëra vetë kur u përballëm me konfliktin e zotit Ismailaj në karrocë me drejtoreshën e ministrisë së mirëqenies. Njerëzit u përlotën, u zemëruan, u revoltuan, shpërthyen në fyerje e sharje të pakontrolluara, madje dhe të padenja. Jo vetëm me gojë por dhe me gjestomimikë, me gjuhën e trupit, me pozicionin e tij me karrocë, zoti Ismailaj ishte përfaqësim i vullkanit shpërthyes të mjerimit, vuajtjes, sakrificave sublime që shqiptarët e pamundur përballojnë çdo ditë. Askush nuk do kishte mundur t’a shprehte më ndjeshëm e më bindshëm padrejtësinë njerëzore që bie mbi të pamundurit.

Ky emision i kanalit të shquar Top Channel u nis si një zhvillim normal i politikave sociale televizive, por askush nuk parashikoi se do të dilte jashtë çdo limiti, kontrolli apo imagjinate dhe do të krijonte impakt kaq të madh mbi shtresa të ndryshme të shoqërisë tonë. Gjatë emisionit të gjithë aktorët u përpoqën të thonë diçka, mbi të gjithë përfaqësuesja e ministrisë e cila prej shumë vitesh që unë e njoh vazhdon të thotë të njëjtën gjë: “do të…, po bëhet një studim…, eksperienca në vendet e huaja…, kemi bërë por do të bëjmë dhe më shumë në të ardhmen…”. Askush nga ata nuk mundi të bëjë një analizë të thellë e të qartë dhe të prezantojë një konkluzion bindës se cila është arsyeja e gjendjes së mjeruar të të pamundurve në Shqipëri. I vetmi që vuri disa herë gishtin mbi plagë ishte gazetari analist E.Skëndaj

Vërtet politika është kaq kriminale,kaq e pashpirt?

Personalisht nuk mendoj kështu, por politik-bërësit janë indiferentë dhe shpeshherë shpërfillës duke mos u angazhuar seriozisht në vendimmarrjet për aftësinë e kufizuar duke e konsideruar atë si një fushë që e ndjejnë por nuk kanë ekspertizë dhe mjaft gjëra duhet të zgjidhen nga teknicienë.

Ata mjaftohen me deklarata parimore, se janë të ndjeshëm, se dhe ata në fiset e tyre, në familjet e tyre kanë patur persona me aftësi të kufizuar, se dhe vetë kanë provuar të jenë të sëmurë, madje ndonjëherë dhe improvizojnë për ti mbushur mendjen këtij grupi, se jo vetëm i ndjejnë por dhe i kuptojnë hallet e tyre.

Për fat të keq politikanët nuk janë thelluar ndonjëherë,për të kuptuar sesi abuzohet ,se si shkelen të drejtat edhe interesat e këtyre njerëzve në jetën e përditshme, se si ata dhunohen. Ka një pikëpyetje të madhe mbi ndershmërinë e tyre, mbi ndershmërinë e qeverisjes,kur mbi të drejtat edhe interesat jetike të tyre, ndërtohen struktura të posaçme, që i shvatin ato.

Për fat të keq politika nuk ka marrë përgjegjësinë për t’i mbrojtur këta njerëz nga shkelja dhe abuzimi me të drejtat e tyre dhe në mënyrë të veçantë nga konflikti i interesit. Në jetën e përditshme këta persona jo vetëm janë të përjashtuar, por edhe të dhunuar. Kanë qenë të shumta rastet e mediatizuara por edhe më të shumta ato që nuk shihen. Këta njerëz të pamundur vuajnë gjithçka që zoti Ismailaj prezantoi. Po përse gjithë ky impakt në rrjetet sociale? Përse gjithë kjo tronditje? Si ka mundësi që ky shqetësim njerëzor të jetë kaq i madh në raste kaq të rralla?Si ka mundësi që këto shqetësime ngrihen vetëm nga persona me aftësi të kufizuar? Ku janë mbrojtësit e flaktë të drejtave të njeriut,dhjetëra organizata të ushqyera nga projektet e donatorëve,struktura publike të mbrojtjes së të drejtave të njeriut? Analistët e thekur politikë? Si shpjegohet që askush nuk e hap gojën për ta?

Politika ia ka arritur qëllimit të krijojë një imazh për një trajtim të mirë të personave me aftësi të kufizuar, duke mbushur median vizive dhe të shkruar me fjalime se kemi bërë shumë dhe kemi për të bërë dhe më shumë. Politika ia ka arritur qëllimit që të kontrollojë lëvizjen e aftësisë së kufizuar dhe çdo formë tjetër reagimi apo revolte.

Sot, personat me aftësi të kufizuara janë të mundur nga halli i tyre, janë të mundur nga ambjenti i përjashtues social, janë të mundur nga pamundësia e pjesëmarrjes në jetën e përditshme në kushtet e mungesës së plotë të infrastrukturës, janë të mundur nga përjashtimi në marrjen e informacionit, mbi të gjitha janë të mundur nga pamundësia për të folur për veten e tyre, për të vendosur për veten e tyre.

Ata nuk mund të vendosin për veten e tyre as individualisht në familje apo në rrethet e ngushta shoqërore por ca më pak nuk mund të vendosin në ambjentin makrosocial nëpërmjet krijimit dhe pjesmarrjes në organizatat e tyre përfaqësuese në nivel rajonal, lokal e kombëtar.

Zoti Ismailaj, me të drejtë shpërtheu se ku shkojnë ato miliona euro e dollarë që jepen për shërbimet për aftësinë e kufizuar, për reformat në politikën sociale. Këtë pyetje e bëjnë të nguturit dhe të revoltuarit, por kësaj pyetje nuk u përgjigjen dot as të mençurit dhe as të korruptuarit.

Vërtetë, a ka kush interes të dijë se pse personave me aftësi të kufizuar u është cenuar dinjiteti? Se pse i është mohuar e drejta për të folur dhe vendosur për veten e tyre në mënyrë individuale dhe kolektive?

A ka kush interes të dijë se pse mungojnë shërbimet e posaçme për ta? A ka kush interes të dijë se pse përfitimet e tyre kanë ardhur në ulje, në reduktim, në zhdukje ndër vite? A janë vërtetë qeveritë kaq të interesuara të dinë shkakun thelbësor e të gjitha pse-ve të mësipërme?

Kam gëzuar prej 25 vitesh ta them të vërtetën me zë të lartë dhe publikisht. Guxova para disa javësh dhe i drejtova një letër të hapur ministres së kulturës, por pa përgjigje. Po marr përsipër përgjegjësinë dhe pasojat e përgjigjeve të mësipërme. Besoj se ka ende lexues qe mbajnë mend protestat e fundit të korrikut 2014 dhe thelbin e kundërshtisë së atyre protestave të cilat kanë qenë të fundit që pas të miratimit të ligjit të aksesit dhe të përfshirjes tonë.

Ka ndodhur një gabim “fare i vogël”, “ fare i parëndësishëm”, në përkthimin e nenit 29 të konventës së kombeve të bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, i cili thotë se personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të krijojnë dhe marrin pjesë në organizatat përfaqësuese të personave me aftësi të kufizuar në nivel lokal, rajonal e kombëtar. “Gabimi i vogël” është se organizatat e personave me aftësi të kufizuar në variantin ligjor botuar në fletoren zyrtare është përkthyer organizata për personat me aftësi të kufizuar. I njëjti gabim “fare i vogël” është bërë dhe me nenin 32 ku flitet për përparësinë në ndërtimin e marrëdhënieve kombëtare dhe ndërkombëtare me institucionet publike.

I dashur lexues, ky gabim “fare i vogël”, i bërë “padashje” nga të ashtuquajturat fondacione që mbrojnë të drejtat tona, ka prodhuar një kupolë hekuri apo një kapak ‘’varri’’ për të drejtat themelore për personat me aftësi të kufizuar. Nëse pyesni kush janë teknicienët apo ekspertët që këshillojnë ministrinë e mirëqenies dhe qeverinë, përgjigjen do ta gjeni te gabimi “i vogël”. Nëse pyesni se kush i administron këto miliona, sërish referojuni gabimit të “vogël”.

Pra për ta thënë qartë dhe shqip në kundërshtim me çfarë kërkon kushtetuta dhe konventa e kombeve të bashkuara për personat me aftësi të kufizuar, ndryshe nga çdo vend tjetër i botës, në Shqipëri janë krijuar organizata të posaçme për personat me aftësi të kufizuar. Kujt i duhen dhe kujt i shërbejnë, përgjigjuni vetë. Mos harroni përgjigjen e zotit Ismailaj që vetëm personave me aftësi të kufizuar nuk i shërbejnë. Ato i kanë shërbyer, i shërbejnë dhe do të vazhdojnë t’i shërbejnë qeverive për te kontrolluar kërkesat, ankesat dhe revoltat e personave me aftësi të kufizuar, për të pakësuar buxhetin, veçanërisht për shërbimet, sigurisht i shërbejnë dhe donatorëve për të menaxhuar milionat që denoncoi zoti Ismailaj.

I dashur lexues, në botën e qytetëruar demokratike, kur personat me aftësi të kufizuara duan të protestojnë kundër qeverisë, paratë për të organizuar protestat ia kërkojnë vetë qeverisë dhe nuk ndodh që të mos financohen për të.

Në Shqipëri paralajmërimi për protesta konsiderohet kërcënim për qeverinë. Të tillë e trajtojnë organizatat që “punojnë për personat me aftësi të kufizuar”, madje përpiqen që edhe të penetrojnë brenda grupeve të aftësisë së kufizuar për ti përçarë e dobësuar, që edhe ata vetë paralajmërimin për protesta ta quajnë kërcënim për qeverinë edhe të heqin dorë.

Në një shtet ligjor, demokratik, padyshim që denoncime të tilla si ato të zotit Ismailaj do të përbënin një objekt serioz hetimi, jo vetëm për korrupsion, por për një sistem të organizuar mafioz që menaxhon interesat e 200.000 qytetarëve të vendit, që luan si t’i dojë qejfi me të drejtat themelore të tyre në dobi të vetë rrjetit, që qeveritë i përkrah në një politikë të pandershme, që këta qindra e mijëra njerëz i lë pa shërbime duke gllabëruar milionat e donatorëve dhe të buxhetit të shtetit që denoncoi zoti Ismailaj.

