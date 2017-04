Erdogan takon sirianin që humbi dy fëmijë në sulmin me armë kimike

Presidenti i Turqisë, Recep Taip Erdogan ka pritur në një takim babin e dy fëmijëve që u vranë në sulmin me armë kimik në Siri.

Pas sulmit me armë kimike Yusuf Abdulhamid me dy fëmijët e tij binjakë, Aya dhe Ahmed, në krahë, u nis drejt një spitali në Turqi, por ata vdiqën pa hyrë në territorin turk. Fotoja e tij me dy fëmijët e pajetë në krahë bëri xhiron e botës duke prekur miliona njerëz.

Gjatë takimit që Yusuf Abdulhamid pati me presidentin turk, ai ishte shumë i prekur. Madje babai i dy fëmijëve të vdekur e puthi Recep Taip Erdogan në shenjë respekti ndaj përgjigjes që presidenti turk i ka dhënë luftës në Siri.

