George dhe Amal Clooney dëmshpërblejnë fqinjët me 55 mijë dollarë

Rreth 55.000 dollarë është shuma që George dhe Amal Clooney i kanë dhënë fqinjëve të tyre si dëmshpërblim për shqetësimin që i shkaktuar gjatë punimeve në pronën e tyre në fshatin Berkshire në Angli. Në marrëveshjen e bërë, çifti ka përfshirë edhe pushimet që John Grove, 58 vjeç dhe gruaja e tij Calre, 49 vjeç do të bëjnë në Korfuz. Gjithashtu në dëmshpërblim thuhet se fqinjët e çiftit të famshëm do të qëndrojnë 6 javë në një hotel luksoz dhe do të marrin kesh një shumë të madhe prej 37.000 dollarë.

Përveç kësaj, çifti Groves është shpërngulur për një vit në një vilë afër shtëpisë së tyre, e cila kushton 960.000 dollarë, ku qiraja dhe faturat do të paguhen nga aktori i Hollivudit. Rinovimi i pronës ka filluar në fund të vitin 2015 dhe përfshinte ndërtimin e një kinemaje 12 vendëshe, vendosjen e një sistemi nëntokësor të ujitjes, një pishine 18 metra dhe një krijimin e një fushe tenisi. “Është një fakt i njohur në fshat se fqinjët e Clooneys ishin shumë të stresuar për shkak të punimeve”– ka thënë një burim për Daily Mail.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)