Horoskopi – 8 prill 2017

DASHI

Në ambientin e punës do të keni shanse dhe sadisfaksione të mëdha. Në aspektin afektiv një dashuri e madhe pret vetëm të jetohet nga ju.

DEMI

Duhet të jeni më socialë e altruistë me personat që ju rrethojnë. Në ambientin e punës do të zgjidhni një çështje delikate.

BINJAKET

Fati do të jetë me ju këtë periudhë e do ju ndihmojë të rrisni fitimet. Në ambientin e punës duhet të evitoni të merrni vendime të nxituara e të përpiquni të vlerësoni gjithçka.

GAFORRJA

Në ambientin e punës do të jeni mjaft aktivë sot, e do të kuroni të gjitha detajet duke dhënë gjithçka nga vetja juaj. Në aspektin afektiv marrëdhënia juaj me partnerin do të përmirësohet akoma më shumë.

LUANI

Gjërat këtë periudhë do të shkojnë në drejtimin e duhur. Në ambientin e punës do të jeni të privilegjuar e të shpërblyer për punën tuaj. Një këshillë: qëndroni fort tek objektivat tuaja.

VIRGJERESHA

Në ambientin e punës nuk do të hiqni dorë nga asgjë edhe pse impenjimet do të jenë të shumta. Në aspektin afektiv do të keni dëshirë të largoheni për pak kohë së bashku me partnerin tuaj.

PESHORJA

Duhet ti kushtoni më shumë vëmendje investimit të parave tuaja, pasi mundësitë që do ju prezantohen nuk do të flasin shumë në favorin tuaj.

AKREPI

Nuk do të dini se çfarë ti thoni një miku i cili ka krijuar një ide jo të drejtë në lidhje me ju. Në ambientin e punës do të jeni më të disponueshëm se zakonisht duke ju bërë ballë impenjimeve të ndryshme.

SHIGJETARI

Duhet ti kushtoni më shumë vëmendje sektorit tuaj financiar e të mos shpenzoni shumë. Në ambientin e punës investimet tuaja do të jenë me mjaft fitim.

BRICJAPI

Diçka do ju bëjë nervozë sot por duhet të qëndroni të qetë për të mos kompromentuar situatën tuaj në aspektin profesional. Në aspektin afektiv një gënjeshtër e vogël mund ta bëjë ditën e sotme mjaft të vështirë. Kujdes!

UJORI

Do të keni dëshirë të bëni shaka me miqtë tuaj që ju rrethojnë sot. Në ambientin e punës do të kritikoni me ironi defektet e kolegëve tuaj. Në aspektin afektiv mos u kapni me partnerin për vogëlsira.

PESHQIT

Nuk do të fshihni aspak natyrën tuaj kërkuese në një debat me personat që ju rrethojnë. Në aspektin afektiv do të kërkoni mbështetjen e partnerit duke kërkuar konfirmimin e tij.