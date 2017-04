Luftojeni dehidratimin e duarve me aloe vera

Duart e thata mund të trajtohen në një mënyrë mjaft natyrale dhe në kushte shtëpie. Madje për t’i rikthyer hidratimin lëkurës së duarve, ju nuk do të shpenzoni shuma të konsiderueshme parash. Mjafton që të merrni një gjethe aloe vera dhe fërkojeni me lëkurën. Kjo bimë përmban hidratues natyral, i cili ju ndihmon që të keni duart të buta dhe të lëmuara.

Përveç kësaj ajo edhe krijon një shtresë mbrojtëse në lëkurë dhe ndihmon në tonin e lëkurës. Ju duhet vetëm të merrni xhelin nga aloe vera e freskët dhe t’i masazhoni duart për disa minuta. Lëreni të qëndrojë për 10 apo 15 minuta pastaj i lani duart me ujë të vakët. Aplikoni këtë trajtim një ose dy herë në ditë dhe do shihni se rezultatet do të jenë shumë të shpejta.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)