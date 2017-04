Partizani, për herë të parë i vetëm në krye

Partizani fiton 2-0 me Luftëtarin dhe kryeson të paktën për 21 orë i vetëm klasifikimin e përgjithshëm me tri pikë më shumë se Kukësi. Nuk kishte ndodhur kurrë më parë në këtë sezon që të kuqtë të linin pas, qoftë për një ditë, rivalët për titull.

Skuadra e Milinkovic, kapitulloi që në pjesën e parë në sfidën e zhvilluar në “Selman Stërmasi”, ku shtylla e Dejvi Bregut ishte shumë pak për të surprizuar kryeqytetasit, që luajtën për më shumë se një pjesë loje me një lojtar më shumë.

Starova i kushtëzuar në ndërtimin e formacionit nga mungesat e Trashit dhe Torrasës, befasoi me aktivizimin e Filit dhe Bardhit, por edhe të Cetkovic, duke lënë në stol Vilën dhe Mazrekajn, ndërsa Kalari u rikthye në krahun e majtë të mbrojtjes. Partizani e nisi në mënyrën më të mirë të mundshme takimin, fillimisht duke rrezikuar me Filin, ndërsa një minutë me vonë Ekuban shpërtheu mes mbrojtjes gjirokastrite dhe rrezohet në zonë, me Jeminin që drejton gishtin nga pika e bardhë e penalltisë.

I saktë Batha, përballë Rucit me një goditje qëndrore. 1-0 Do të kishte qenë një gol spektakolar për nga mënyra e ekzekutimit, por finalizimi i Bregut në të nëntën u përpls në shtyllë. Minuta të mira për bluzinjtë, por Hoxha reagon gjithmonë në pozicion pas tentativave të Licajt dhe Abazajt. I pakujdesshëm Mutumane me dy ndërhyrje të njëpasnjëshme ndaj Bardhit, që ndëshkohen me të verdhë nga Jemini, që detyrimisht i tregon të kuqen mesfushorit nga Mozambiku.

Cetkovic i afrohet golit me një goditje të kalibruar që devijohet nga porteri, ndërsa minutën e 43 Partizani i jep goditjen përfundimtare Luftëtarit me Ekuban, që përfiton nga kthimi i topit nga Ruci pas goditjes së Krasniqit, duke realuzuar të dytin. 2-0 Në pjesën e dytë skuadrat luajnë hapur, të ndikuara nga rezultati por edhe nga inferioritetin numerik i Luftëtarit. Kalari ekzekuton thuajse ne perfeksion një goditja të lirë nga distanca në të 65-ën, por topi u stampua në traversë. I pafat edhe Bardhi në të 71-ën, me finalizimin e tij që shkon ngjitur me shtyllën. Starova pas Vilës që mori vendin e Ramadanit, aktivizoi edhe Mazrekajn për Bardhin. Disa minuta në dispozicion edhe për Xhevahir Sukajn, i cili u prit me ovacione nga tifozët e kuq. Goditja e pasaktë e Ekuban në shtesë, shënon rastin e fundit të kësaj sfide, që praktikisht u mbyll që në pjesën e parë.

8 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)