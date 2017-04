Rama: 18 qershori, luftë për Shqipërinë që duam

Kryeministri Edi Rama shkoi sot në Shkodër, ku po zhvillon një takim në Shkodër me të rinjtë që votojnë për herë të parë.

Në fjalën e tij para të rinjve Rama u shpreh se zgjedhjet e 18 qershorit nuk janë vetëm një betejë, por një luftë për Shqipërinë që duam, një udhëkryq që do të ndajë nëse duam të vendosim shtetin e së drejtës apo do të kthehemi tek Shqipëria që kishim.

Sipas Ramës, e vetmja arsye pse PD është ngujuar në çadër është vetëm frika nga drejtësia garantuese e zbatimit për të cilën sipas tij është vetëm PS.

“Zgjedhjet e 18 qershorit nuk janë zgjedhje mes partish, por mes Shqipërisë që kishim, asaj që kemi dhe asaj që duam. Ajo që kemi është shumë më e mirë se ajo që kishim, por ajo që duam është shumë më e mirë. Udhëkryqi ndahet më 18 qershor; do vendosim shtetin e së drejtës apo do të kthehemi tek Shqipëria që kishim. Shqipëria që kishim sot është ngujuar në një çadër, dhe kush ngujohet ka frikë, ka motiv të refuzojë të ballafaqohet me njerëzit, ngujimi në atë çadër vjen nga frika nga drejtësia. Motivi ynë për të shkuar në zgjedhje dhe për t’u kërkuar të rinjve të na bashkohen është çlirimi i drejtësisë për t’i dhënë hov edhe më të madh ekonomisë. Kam gjithmonë trishtim kur vij në Shkodër; kemi bërë sa kemi mundur, por mund të bënim edhe shumë më tepër.

Kemi bërë muzeun e Marubit, një nga godinat simbol të qytetërimit të Shkodrës, kemi rindërtuar teatrin, stadiumin dhe muzeun dhe fatmirësisht në këto raste s’kemi pasur nevojë për leje nga bashkia. Këtyre të bashkisë që thonë se PS nuk e duam Shkodrën, thuajini të shkojnë deri në Fushë-Arrez apo Pukë. Për ne njerëzit kanë të njëjtën vlerë, ndaj duam një drejtësi që i sheh njerëzit të barabartë para ligjit”, tha Rama.

8 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)