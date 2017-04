Basha e quajti idiot, Denar Biba i përgjigjet: Futu në zgjedhje

Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Denar Biba ka reaguar pas ofendimit që i bëri kreu demokrat Lulzim Basha. Mirëpo, ai nuk është përgjigjur me të njëjtën gjuhë. Biba i ka bërë thirrje Bashës që të futet në zgjedhje. Më herët Basha e quajti Bibën idiot.

Postimi i Bibës në Facebook

Ka nje qasje frikshmerisht naive dhe/ose keqdashese qe e njehson cdo qendrim a deklarate timen me ato te PS!!!

Sot psh deklarata ime (e shpallur qe hershem) se, “une do te jem avokati me i mire i interesave legjitime te opozites” eshte interpretuar nga disa sikur PS u terhoq nga qendrimi i saj “i forte” dhe po i lutet PD qe vec te regjistrohet ne zgjedhje pa s’ka rendesi afati.

Kjo pasi sot (data 9 prill) eshte afati i fundit i regjistrimit te partive per Zgjedhjet e 18 qershorit 2017.

Cfare mund te them ne lidhje me kete eshte se, duke qene se sot eshte dite e Djele, afati shtyhet per neser.

Persa i takon qendrimit tim, s’do fare mend qe te kuptosh se eshte interes absolut i opozites qe te marre pushtetin, ne menyre qe te vere ne jete programin e saj politik.

Por qe kjo te ndodhe, me se pari opozita duhet te regjistrohet e te konkurroje ne zgjedhje.

Ne nderkohe une do vijoj te jem ai qe kam qene gjithmone, cilatdo qofshin interesat e dites se partive politike.

9 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)