Basha-Ramës: Hiq dorë nga kërcënimet dhe përçarja

Kreu demokrat Lulzim Basha, me anë të një postimi në Facebook, i ka cilësuar si përçarëse dhe përçmuese deklaratat e kryeministrit Edi Rama. Basha shprehet se shqiptarët pavarësisht përkatësisë fetare dhe bindjeve politike, nuk do të lejojnë një qeveri të lidhur me krimin.

“Deklaratat e ditëve të fundit të Edi Ramës për qëndresën e qindra mijëra shqiptarëve kundër qeverisë së tij kanë qenë përçarëse dhe përçmuese ndaj tyre. Në emër të tyre i drejtohem drejtpërdrejt Edi Ramës:

Hiq dorë nga kërcënimet, hiq dorë nga përçarja. Mos i fryj ndasisë mes shqiptarëve se ne, që ti na quan të mjerë, vijmë nga Vermoshi në Konispol, nga Korça në Durrës. Ne jemi kudo, gegë dhe toskë, myslimanë e të krishterë, demokratë e socialistë, që nuk pranojmë dhe nuk do të lejojmë një gjë, qeverinë e lidhur me krimin dhe krimin e bërë njësh me pushtetin. Unë jam me të mjerët dhe ne jemi shumica e bashkuar për Republikën e Re, kurse ti ke zgjedhur milionat e kriminelët e parfumosur”, shkruan Basha në Facebook.

9 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)