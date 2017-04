Gjirokastër, zbulohet kamioni me 7 tonë mallra kontrabandë; pranga shoferit

Policia e Gjirokastrës ka zbuluar një kamion që transportonte mallra kontrabandë dhe ka arrestuar shoferin e kamionit.

Mësohet se u arrestua në flagrancë shtetasi Kudret Gjonaj (shofer) dhe u shpall në kërkim shefi i turni në Doganën e Kakavijës Bashkim Prençi.

“Kjo pasi rreth orës 11:00, nga kontrolli në kamionin tip “Volvo” me targë AA 138 FZ u bllokuan 7 ton mallra të pa deklaruara me vlerë 4.550.000 lekë, ndërsa dogana ka bërë një deklaratë të thjeshtuar, në kundërshtim me ligjin”, njofton policia.

Mjeti u ndalua nga policia në aksin rrugor Gjirokastër – Tepelenë dhe u rikthye për vlerësim në Doganë. Materialet i kaluan Prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme.

9 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)