Kukësi dorëzon kreun, e ndal Vllaznia 0-0

Kukësi i hap krahun Partizanit, barazon 0-0 me Vllazninë në “Zeqir Ymeri” dhe lëshon shumë terren ndaj të kuqve në garën për titull. Një hap fals i skuadrës së Ernest Gjokës, që mund të kushtojë shumë në fund të kampionatit, ndërsa kuqeblutë me këtë pikë barazuan Luftëtarin e vendit të katërt në kuotën e 36 pikëve dhe me të drejtë shpresojnë për pjesëmarrjen në Europa League sezonin e ardhshëm.

Kukësi kërkon ta kapë në befasi Vllaznië që në në minutat e para, me Eminin që godet mbi tra një penallti në lëvizje. I vëmendshëm Enea Kolici në minutën e 22-të, pas një rrëmuje në zonën e Kukësit, ndërsa Emini kthen rrezikun në portën shkodrane, ku ndërhyrja e Selimajt ndaj Eminit konsiderohet e rregullt nga gjyqtari Koci.

Kundërsulmon rrezikshëm Vllaznia në të 27-ën, por devijimi i Shtubinës largohet me vështirësi nga Kolici, ndërsa në aksionin pasradhës Gurishta për pak befason vendasit me kokë, me topin që shkom më fundore njitur me shtyllën.

E rrezikshme kthesa e Pero Pejicit në shtyllën e dytë në të 36-ën, me topin që godet pjesën e jashtë të shtyllës.

Një minutë e vonë Emini fare pranë portës tenton me një rrotullim 180 gradë, por del huq.

E dobët gjuajtja e Cinarit në një kundërzbritje të shpejtë të kuqebluve në të 43-ën, me pjesën e parë që u mbyll me ekzekutimin e një koditjeje të lirë nga Pero Pejic, që pas devijimin nga muri përfundon jashtë fare pranë shtyllës.

Pjesa e dytë nis me rast për Vllazninë, por Kolici reagon në pozicion pas tentartivës së Bakajt. Shënon Pero Pejic, në të 54-rën, por është i vëmendshëm anësori që sinjalizon për pozicion jashtë loje. Kërcënues Shtubina me kokë në të të 57-ën, ndërsa Selimaj i Vllaznisë devijin në korne goditjen e Kales.

I pavëmendshëm Gurishta në të 68-ën, mbrojtësi shkodran ndërhyn në mënyrë të parregullt ndaj Eminit në kufinjtë e zonës, por edhe në këtë rast Pejic ndalet nga muri.

Cfarë humbet Shameti pak sekonda më vonë, shënjestra e mbrojtësit gjirokatrit kërkonte pak më shumë saktësi. Lena vë në provë Selimajn nga distanca në të 82-ën, ndërsa Bicaj në kohën shtesë largon një top thuasje në vijën fatale.

Gjoka provoi gjithcka për gjithcka në minutat e fundit duke aktivizuar edhe Rangel, ndërkohë që më parë ishin hedhur në fushë Guri dhe Lushtaku.

Gabon Rangel në tentativën e tij në ecje e sipër edhe pse kishte mundësi ta ndalte topin. Përfundon 0-0 në “Zeqir Ymeri”, me vendasit që nuk u besojnë syve se lanë dy pikë përballë Vllaznisë, e cila tregoi karakter për ambiciet e saj për vendin e katërt.

9 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)