Laçi merr frymë, mposht 2-0 Korabin

Merr një skuadër që me zor gjen motivimin për të dalë në fushën e blertë, merr dhe një tjetër që lufton me thikë ndër dhëmbë për mbijetesën dhe shfrytëzon në maksimum faktorin fushë, përfundimi është i qartë por befason ndoshta mënyra, Laçi ndaj Korabit e zgjidh brenda 10 minutash, për një 2-0 që i jep oksigjen kurbinasve në garën për mbijetesë.

Skuadra e Sinellës ka fillimin më të mirë të mundshëm, me Lushkjen që në minutën e 5-të gjen avantazhin.

1-0 për Lacin dhe një skuadër si Korabi e ndien edhe psikologjikisht tronditjen edhe shumë shpejt pëson edhe golin e dytë. në minutën e 11 është Gjoni që gjen devijimin fitimtar në harkimin e Nikës.

2-0 që në fillim, dhe është e paimagjinueshme një përmbysje, praktiksht është zgjidhur gjithçka këtu, edhe pse loja nuk e humbet ritmin. Laçi kërkon edhe golin e tretë por pa me Sergion që nuk arrin të devijojë drejt portës një krosim nga e djathta në të 44, bndërsa pa u mbyllur pjesa e parë është Arifaj që jep sinjale jete nga Koravi me një krosim që prek traversë, Edhe pjesa e dytë nis me skuadrën dribrane që s’ka fat me trarët shtylla këtë herë është radha e Hoxhajt që shikon topin të ndalet në traversën e Selmanit. Rrezik autogoli në portën e Premcit në të 51 në goditjen e devijuar të Mensah. Laci mbetet kërkues me Lushkjen që tenton Bisin në të 61 por këtë herë gjen grushtimin e Premcit, ndërsa dy minuta më pas është Nika që gjen rrjetën e jashtme të portës së Korabit. Loja vijon ritmime me Dibranët kërkojnë golin e nderi9t në të 68 me një kombnimin të Ivanuit me Peposhin që nuk arrin të kalojë Selimajn, 10 minuta para fundit Mensah prezanton para portës të vetëm Sergion që nuk arrin të shfrytëzojë si duhet , dhe Laçi nuk arrin të shënojë as në sekondat e fundit por gjithsesi 2-0 mjafton për 3 pikë të rëndësishme në garën për mbijetesë, në krahun tjetër është humbja e 4 radhazi për Korabin që si gëzim të fundit mban mend barazimin me Tiranën.

9 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)