Oferta e Ramës, Basha: Ç’ta duam një KQZ kukull?! Biba, një idiot

Një ditë para se të skadojë afati për regjistrimin në KQZ të partive politike për zgjedhjet e 18 qershorit, kreu i PD-së Lulzim Basha konfirmoi se opozita nuk do të regjistrohet për zgjedhje fasadë. Gjatë fjalës së tij nga çadra e protestës, Basha foli edhe për vrasjen e ish-zyrtarit të lartë të policisë, Artan Cukun, duke thënë se Rama nuk ka guxim të dënojë krimin. Gjithashtu sekuestrimi i rreth2 ton hashash një ditë më parë në Përmet, sipas Bashës është një tregues që thotë qartë se zgjedhje të lira nuk mund të ketë, kur qarkullojnë me miliona euro droge.

“Për të qeshur dhe për të qarë në duart e kujt ka përfunduar ky vend, një Kryeministër që nuk ka guxim të dënojë krimin ndaj kryepolicit të qarkut të tij, nuk ka guxim të thotë një fjalë për 12 ton hashash në një magazinë, 120 milion euro. Këto ja prishin fabulën se këtu do ketë zgjedhje. Si mund të ketë zgjedhje me qindra-miliona eurot e drogës. Padyshim pastaj kur idiotësia dhe poshtërsia është në nivelet më të larta ka vetinë të shumëfishohet edhe në nivele të tjera me deklarata të tilla idiote si të këtij që thotë unë me vullnet të mirë do ta shtyj edhe 90 ditë. Regjistrimi skadon nesër, opozita nuk regjistrohet për zgjedhje fasadë. Zgjedhje fasadë nuk ka për të pasur, zgjedhje të diktuara nga krimi nuk ka për të pasur, socialistët të rrinë të qetë se jo vetëm Shqipëria por dhe PS do çlirohet njëherë e mirë nga zgjedha e krimit që e ka marrë peng.

Basha i tha jo edhe ofertës së Ramës për ti dhënë KQZ opozitës, ndërsa sulmoi ashpër kreun e Komisionit Denar Biba. “E shikoni sa bukur mundohet ti shpëtojë këtij gjykimi të drejtë. Ju jap KQZ, thotë. Merreni. Po çfarë duhet KQZ kur ti ke krimin, drogën, një polici që e ke shndërruar në një repart ushtarak të krimit, drogës dhe rilindjes së kriminalizuar.

E di fare mirë se një KQZ në këto kushte është kukull siç është kukull kjo KQZ me këtë kryetar idiot dhe të papërgjegjshëm që u thotë shqiptarëve tani që po vjen data e mos regjistrimit me vullnetin e mirë unë jam gati ta shtyj edhe 90 ditë. O Denar Biba, je kryetar i KQZ, jo Papa i Vatikanit, o idiot. Se kështu i bie që edhe ky këtu nesër të na e bekojë kanabisin e të na thotë është rigon e jo kanabis”, tha Basha.

9 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)