Sekuestrimi i 11.650 kg hashash në Përmet, Policia arreston 3 persona

Policia e Shtetit jep detaje në lidhej me operacionin e një ditë më parë të realizuar në fshatin Pari të Përmetit. Burimet zyrtare raportojnë se në një nga tre ish depot e rezervave të shtetit në fshatin Pagri të Përmetit janë sekestruar 11.650 kilogramë lëndë narkotike e dyshuar Cannabis Sativa. Ndërkaq, policia njofton se ka arrestuar në flagrancë dy prej administratorëve të këtyre depove, si dhe shpallet në kërkim personi i tretë që administronte këto depo. Gjithashtu ndalohet edhe Kryeplaku i fshatit Pagri.

Operacioni është kryer një ditë më parë nga Policia dhe SH.Ç.B.A., rreth orës 13.00 të datës 08.04.2017 , ku është njoftuar edhe Prokurori i Rrethit Përmet në lidhje me lëndën narkotike të gjetur nga Policia dhe SH.Ç.B.A. Në përfundim të veprimeve të para të kryera në vendngjarje u bë ndalimi i shtetaseve: Rustem Muçelli, 51 vjeç, banues në fshatin Pagri, Eqerem Ali, 60 vjeç, banues në fshatin Pagri, si dhe u bë shpallja në kërkim e shtetasit Ismail Saliu, 61 vjeç, banues në fshatin Pagri , Përmet.

Ndalimi i këtyre shtetasve si dhe shpallja në kërkim e shtetasit tjetër u bë për arsye se këta shtetas nga provat e grumbulluara rezulton se i kishin në përdorim depot për të magazinuar ushqim për bagëtitë e tyre. Gjithashtu në vijim të veprimeve është bërë ndalimi edhe i kryeplakut të fshatit Pagri , shtetasit Koço Zaimaj , 58 vjeç, kryeplak i fshatit Pagri. Ndalimi këtij shtetasi u bë pasi ky shtetas është me detyrë kryetar i fshatit Pagri dhe nuk ka kryer detyrat funksionale në lidhje me ngjarjen e mësipërme. Materialet do ti kalojnë Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet për hetim të mëtejshëm në ngarkim të shtetasve Rustem Muçelli, Ismail Saliu dhe Eqerem Ali, për veprën penale “Prodhim dhe shitje të narkotikeve”, e kryer në bashkëpunim. Si dhe në ngarkim të shtetasit Koço Zaimaj për veprat penale “Shpërdorimi i Detyrës ” dhe “Moskallëzimi i krimit”. Po në lidhje me këtë ngjarje, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit dhe SH.Ç.B.A, kanë nisur verifikimet për të parë nëse ka implikim apo shpërdorim detyre të punonjësve të policisë në lidhje me këtë ngjarje.

9 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)