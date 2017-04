Skënderbeu nuk i ndahet titullit, fundos Flamurtarin

Skënderbeu nuk dorëzohet në garën për titullin. Korçarët fituan për herë të parë në Vlorë, që pas marrjes së titullit kampion një vit më parë në maj, me Liridon Latifin sërish protagonist, me një gol në fillimin e pjesës së dytë ashtu si një vit më parë, si për të treguar se Kampionët nuk e dorëzojnë aq lehtë trofeun. Këtë herë përballë ishte një Flamurtar në nevojë për pikë, shumë luftarak por dhe jo i qetë përpara portës, qetësi që e kishte Skënderbeu për të marrë 3 pikët në ndryshim nga vlonjatët, që tashmë e shohin veten vërtetë me një këmbë një kategori më poshtë.

Flamurtari, në fakt luajti me shumë dëshirë por pagoi gabimet e mëdha përpara porte në pjesën e parë, si këto të Alvesh në të 18-n apo të Shkodrës në të 25-n. Ndërsa në fundin e pjesës së parë pati dhe një pretendim për penallti për top të prekur me dorë në zonë.

Skënderbeu që në 35 minutat e para u kufizua kryesisht në qarkullimin e topit, përpara se të kishte mundësinë për të vajtur në pushim në epërsi, por Muzaka në të 36-tën gaboi një gol të sigurtë, ndërsa në të 39-tën rrezikoi dhe Gavazaj por goditja e këtij të fundit ishte mbi traversë. Atë që nuk bënë në pjesën e parë, korcarët e bënë në fillimin e së dytës, kur Latifi nga një pozicion diagonal goditi bukur duke dërguar topin në rrjetë.

Gjithsesi Flamurtari nuk u dorëzua por mungesa e qetësisë i penalizoi sërish përpara portës, si në këtë aksion të gjatë të Fazliut apo në të 67-n me Alveshin. Ndërsa në të 87-n Shehi bëri dhe një superpritje duke i hequr Flamurtarit një pikë të merituar. Nuk munguan ndërkohë as episodet jo të këndshme në tribuna, me lojën që u ndërpre pak çaste në të 64-n për shkak të tymueseve ndërsa në të 74-n nga shashkat e hedhura drejt fushës për pak sa nuk e pësoi dhe Radas. Episode që padyshim nuk e ndihmojmë skuadrën në këto momente, me Flamurtarin që pas kësaj humbje po lufton seriozisht për mbijetesën.

10 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)