Vrasja e Artan Cukut, merret në mbrojtje familja e ish-policit

Policia e Tiranës ka marrë në mbrojtje familjen e ish-drejtorit të lartë të policisë, Artan Cuku, i cili u ekzekutua në një atentat mafioz mbrëmjen e së shtunës. Sipas burimeve nga uniformat blu të kryeqytetit, kjo është një masë paraprake ndërkohë që për specialistët e seksionit të krimeve ndaj jetës, vrasja e 42-vjeçarit mbart disa enigma të cilat vështirësojnë zbardhjen e saj.

Burime nga grupi hetimor thonë për Top-Channel se nuk përjashtohet mundësia që një nga armët e përdorura në krim të ketë qenë e ish-policit, megjithatë për këtë po priten përgjigjet e ekspertizave biologjike dhe kimike, për të parë nëse në duart e këtij të fundit ka gjurmë baruti. Po ashtu, nga duart dhe thonjtë e 42-vjeçarit janë marrë edhe monstra, të cilat mund të shërbejnë për analiza ADN-je, pasi ka dyshime që Artan Cuku të jetë përleshur fillimisht me autorët, ose njërin prej tyre.

Grupi hetimor ka dyshime edhe për një prishje të mundshme të skenës së krimit, pasi drejtimi i qitjes së plumbave dhe dinamika e ndërtuar nuk përputhet me fiksimin final të pozicionit të viktimës. Nga ana tjetër, dy vëllezërit e Agim Dakës, mbi të cilët u dyshua fillimisht për shkak të ngjarjes së vitit 2005 janë lënë të lirë pas deponimit të dhënë.

Ata kanë mohuar të kenë lidhje me ngjarjen duke pretenduar se çështjen e vëllait e kanë sqaruar vite më parë me komisarin dhe se në momentin kur ka ndodhur ngjarja ata ndodheshin në Shkodër. E vetmja shpresë për policinë mbetet imazhi i fiksuar nga një kamëra sigurie ku pranë pallatit kalon një person i maskuar me kapele. Ndërkohë, pista kryesore mbetet ajo për shkak të detyrës.

