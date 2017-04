BB9: Sherr mes Keit dhe Fiorentinës

Mes Keit dhe Fiorentinës gjërat nuk janë më si në fillim. Dy vajzat janë ftohur me njëra-tjetrën që prej së shtunës.

E për t’i vënë kapakun kësaj, ato debatuan me tonë të larta me njëra-tjetrën. Fiorentinën e shqetëson ngritja e zërat e Keit, që ndërhyn në distancë në debatin mes Ervinit me Lupçes.

Fiorentina: Kei shko atje dhe fol nga afër.

Kei: Ç’të duhet ty si flas unë e nga flas unë?

Fiorentina: Ke qenë e para që kë bërë këtë vërejtje, apo tani e ndryshove pllakën.

Kei: Kam ndërruar mendje dhe dua të ndërroj pllakën. Më pëlqen pllaka e kuqe tani, nuk më pëlqen më e zeza. Edhe boll.

Fiorentina: Boll nuk më thua dot ti mua!

Kei: Ja thashë vetes, nuk ja thashë njeriu tjetër.

11 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)