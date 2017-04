Blushi: Rama të jepte dorëheqjen, nëse do më shumë drejtësinë

Deputeti Ben Blushi e ka cilësuar një farsë dhe paradoks të madh ngritjen e komisionit të vettingut, që sipas tij nuk ka për të funksionuar pasi është tërësisht partiak i ndarë mes forcave të mëdha politike.

Duke iu drejtuar deputetes së PS, Vasilika Hysi, e cila u zgjodh si përfaqësuesja e PS në komisionin e parë të Vettingut, Blushi tha se është absurde se si ajo mund të votojë edhe për Elvis Rroshin si kryetar bashkie, duke qenë se është pjese e kryesisë së PS, edhe për gjyqtarin që do gjykoje dhe do të dënojë Rroshin.

Pasi e cilësoi kryeministrin një delirant, Blushi tha se Rama sot duhet të kishte dhënë dorëheqjen për të zgjidhur krizën politike, në kushtet kur reforma në drejtësi dhe zgjedhjet mbeten të bllokuara. Sipas Blushit, nëse Rama vërtetë e do më shumë drejtësinë se sa qeverinë, duhet t’i sakrifikojë 70 ditët e pushtetit që i kanë mbetur ende.

“Sot jemi në krizë politike; drejtësia është e bllokuar, zgjedhjet janë të zhbllokuara. Rama duhet të kishte dhënë sot dorëheqjen. Kishte vetëm një mundësi për të bindur shqiptarët se do më shumë drejtësinë se sa qeverinë. Për çfarë e do karrigen edhe për 70 ditë? Bindeni të japë dorëheqjen, ka shumë arsye që ai të japë dorëheqjen. Në vendin tonë janë zhdukur bletët, se është mbushur me kanabis”, tha Blushi.

11 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)