Bushati për France 24: Reforma në drejtësi krijon arkitekturën e re të sistemit

Ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati, në një intervistë për televizionin France24, vlerësoi se reforma në drejtësi është një reformë e thellë, gjithëpërfshirëse dhe që po krijon një arkitekture të re për gjithë sistemin e drejtësisë.

Bushati tha se kjo reformë do të bëjë një proces skanimi të gjithë gjykatësve dhe prokurorëve lidhur me integritetin e tyre profesional dhe moral. “Edhe pasuria e tyre do të vlerësohet”, shtoi ai.

“Që prej fillimit të kësaj reforme, shumica jonë parlamentare ka insistuar ne përfshirjen, sa më shumë të ekspertizës ndërkombëtare në gjithë këtë proces. Do të këtë një Komitet Vettingu të zgjedhur nga Parlamenti shqiptar, bazuar në parimin e barazisë, ndërsa anëtarët e saj do të jenë shqiptarë të mbështetur fort nga ekspertët ndërkombëtarë”, theksoi Bushati.

I pyetur për zhvillimet në Maqedoni, kryediplomati shqiptar tha se kemi të bëjmë me një krizë të demokracisë, pavarësisht se kemi parë disa kthime pas në të kaluarën në disa prej vendeve të Ballkanit Perëndimor.

“Është për të ardhur keq kur sheh udhëheqës politikë në miken tonë fqinjë Maqedoni, që luajnë këto lojëra, të ndikuar gjithashtu edhe nga aktorë të tjerë. Por duke pasur parasysh se ne bashkëpunojmë ngushtësisht me Maqedoninë, në kuadër të forumeve të ndryshme rajonale, shpresojmë dhe dëshirojmë që autoritetet maqedonase të gjejnë një fushë të përbashkët për të kapërcyer ndryshimet dhe shpresojmë se institucionet e reja do të krijohen në mënyrë të rregullt”, u shpreh Bushati.

I pyetur për politikat që po ndjek qeveria shqiptare në luftën kundër lëndëve narkotike, Bushati tha se “kjo është qeveria e parë që pas rënies së regjimit komunist që është përballur me këtë fenomen. Së pari, duke e njohur atë. Së dyti, duke e zhdukur Shqipërinë nga harta e kanabisit. Pjesë të Shqipërisë nuk ishin nën kontrollin e shtetit para se ne të kalonim në qeveri në vitin 2013”.

Ndërkohë, tha ai, tani po punojmë me strategjinë parandaluese, sepse kemi kuptuar se nuk është e mjaftueshme vetëm prania e forcave të policisë dhe të sigurisë në terren, pasi duhet edhe të dekurajojmë fenomenin. “Duhet të përfshijmë udhëheqësit e komunitetit vendor. Duhet të luftojmë në mënyrë më vendimtare krimin dhe korrupsionin që lidhet me këtë fenomen”.

Gjithashtu Bushati tha se tanimë, po punojmë edhe me agjenci të tjera, sepse ashtu siç tregojnë shifrat, ky nuk është një fenomen vetëm shqiptar, por një fenomen rajonal. “Ekziston një rrjet që e inkurajon atë dhe ne besojmë se deri në fund të këtij viti do të kemi rezultate të prekshme”, tha Bushati.

11 prill 2017