Durrës, vritet me thikë pronari i një dyqani ushqimor, kapen 3 autorët

Një person ka humbur jetën i vrarë me thikë mbrëmjen e sotme në qytetin e Durrësit, ndërsa policia ka mundur të arrestojë autorët. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në një pallat në zonën e portit të qytetit bregdetar, kati i parë i të cilit funksiononte si piceri.

Sipas policisë së qytetit bregdetar, tre persona janë konfliktuar me pronarin e dyqani ushqimor, i identifikuar si shtetasi Agim Arapi, rreth 60 vjeç, të cilin më pas e kanë vrarë me thikë.

Policia ka identifikuar dhe arrestuar tre autorët e dyshuar për vrasjen, vëllezërit Kostandin dhe Kujtim Ekonomi dhe Jurgen Kurtin që mësohet se është dhëndri i Kostandinit.

Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se tre personat fillimisht janë konfliktuar fizikisht me viktimën në piceri dhe më pas e kanë goditur disa herë me thikë duke i shkaktuar vdekjen.

Tre të dyshuarit të përfshirë në një konflikt pronësie me Arapin kanë shkuar në dyqanin e tij, ku ka ndodhur dhe sherri. Sipas policisë, gjatë përleshjes palët e kanë goditur njëri-tjetrin me sende të forta dhe viktima ka marrë plagë në kokë. Ndonëse është dërguar në spital, ai nuk ka mundur të mbijetojë.

Me të marrë njoftimin, policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe kapur tre të dyshuarit. Vëllezërit Ekonomi banojnë në të njëjtin pallat, në katin e parë të të cilit viktima kishte hapur së fundmi aktivitetin e tij tregtar, në një objekt të marrë me qira. Pretendimet mbi pronësinë e dyqanit duket se kanë qenë në qendër të konfliktit mes palëve.

Mes të dyshuarve për këtë krim, policia ka një emër të njohur për të dhe opinionin publik, Jurgen Kurtin. Ai një vit më parë u akuzua se kishte vrarë të atin pas një konflikti në familje në Tiranë, por më pas, përgjegjësinë e krimit e mori daja i Jurgenit, Leonard Ristani, ndërsa Jurgeni u la sërish i lirë.

11 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)