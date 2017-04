Durrës, vritet me thikë pronari i një picerie, arrestohen 3 autorët

Një person ka humbur jetën i vrarë me thikë mbrëmjen e sotme në qytetin e Durrësit, ndërsa policia ka mundur të arrestojë autorët. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në një pallat të qytetit bregdetar, kati i parë i të cilit funksiononte si piceri.

Sipas policisë së qytetit bregdetar, tre persona janë konfliktuar me pronarin picerisë, identiteti i të cilit nuk bëhet me dije, të cilin më pas e kanë vrarë me thikë.

Autorët, të cilët mësohet se janë tre persona, janë larguar menjëherë nga vendngjarja, por janë vënë në pranga vetëm pak minuta më vonë. Sipas policisë, autorët e krimit të cilët ishin banorë të pallatit ku gjendej piceria, janë konfliktuar me viktimën për çështje qiraje.

11 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)