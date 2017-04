Manja, Hysi dhe L.Rama zgjidhen në komisionin e Vettingut, ‘rrëzohet’ Idrizi

Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur pasditen e sotme në një seancë të jashtëzakonshme për ngritjen e komisionit ‘ad hoc’ që do të verifikojë kandidatët e institucioneve të rivlerësimit të gjyqtarë dhe prokurorëve shqiptarë.

Nga mazhoranca janë paraqitur 4 propozime per komisionin e pare ad hoc, konkretisht: deputetët Vasilika Hysi dhe Ulsi Manja janë dy deputetët që vijnë nga selia rozë, Luan Rama nga LSI dhe Shpetim Idrizi nga PDIU.

Kreu i Kuvendit Ilir Meta sqaroi se mazhoranca lejohet te kete vetem 3 perfaqesues ne kete komisionin, ndaj propozoi votimin e hapur per secilin nga kandidatet.

Mazhoranca e majtë është konfirmuar sërish pasi nga votimi rezultuan fitues tre perfaqesues, Hysi dhe Manja nga PS dhe Luan Rama nga LSI.

Nderkohe, opozita ashtu siç kishte bere me dije me heret nuk eshte bere pjese e seances se sotme, duke mos u bere pjese keshtu as e komisionit te pare ad hoc per vettingun.

Nga 84 kandidaturat e përzgjedhura nga Avokati i Popullit që përmbushnin kriteret formale, ONM dha vlerësim pozitiv për 67 prej tyre, duke i konsideruar të përshtatshëm për të qenë në listën përfundimtare që do të verifikohet nga Kuvendi.

11 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)