Antonio Banderas, pasi u godit nga një infarkt në janar, është kthyer për t’u shfaqur në publik. Aktori spanjoll ka marrë pjesë në ceremoninë e së dielës të Palmave në Malaga, vendlindja e tij në Spanjë.

Me një “look” të ri, mjekër të bardhë, ai u shfaq me një veshje kishtare gjatë meshës në Kishën e Virgjëreshës në Lot së bashku me të fejuarën e tij të re, Nicole Kimpel.

12 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)