Kina, thirrje Trumpit: Zgjidhje paqësore për krizën e Koresë së Veriut

Presidenti kinez Xi Jinping ka lëshuar një apel për një zgjidhje paqësore të krizës së ushqyer nga programi bërthamor koreanoverior, që shikon SHBA-të dhe Phenianin drejt një përshkallëzimi shqetësues të toneve.

Shefi i shtetit kinez, ka pasur një bisedë telefonike me Donald Trump, ku ka nënvizuar se Kina është një favor të një zgjidhjeje të problemit në mënyrë paqësore”.

Apeli kinez vjen një ditë pas deklaratave të Trumpit ndaj Koresë së Veriut: presidenti amerikan u shpreh i vendosur për të zgjidhur problemin i vetëm, nëse Kina nuk do të bashkëpunojë.

Shefi i Shtëpisë së Bardhë, ka bërë në mënyrë “të qartë një paralajmërim” ndaj Pheninanit mbi faktin që nuk do të tolerohen aksione të tilla dhe që lëvizjet amerikane nuk do të komunikohen paraprakisht.

“Koreja e Veriut është duke kërkuar vetë telashe, – tha zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer. – Nëse Kina do të vendosë të na ndihmojë, do të jetë fantastike. Nëse nuk do ta bëjë, problemin do ta zgjidhim të vetëm. Testet e saj me raketa balistike nuk janë më të tolerueshme”.

