Monako trondit Borusian, fiton 3-2 në çerekfinalen e parë

Monako “trondit” Dortmundin, jo me shpërthime, por me gola dhe një fitore spektakolare. Në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampioneve, skuadra franceze ka mundur Borusian 3-2 dhe hedh një hap të rëndësishëm drejt gjysmëfinaleve.

Protagonist i skuadrës së Jardim ka qenë sulmuesi i ri Mbape, autor i një dygolëshi. Monako ka shpërdoruar një rast të mirë për gol me 11-metërsh me Fabinjon, kur rezultati ishte 0-0.

Ndeshja e kthimit do të luhet të mërkurën e ardhshme në Montekarlo dhe gjermanëve do t’u duhet një fitore me të paktën dy gola avantazh. Për Borusian, golat u shënuan nga Dembele dhe Kagava.

12 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)