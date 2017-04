Akuzat për diplomatët, Bushati: Opozita ka frikë nga “Drejtësia”

Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati i ka cilësuar si të turpshme akuzat e ish-kryeministit Berisha dhe të kreut të opozitës Basha të cilët kanë akuzuar diplomatë të huaj si të përfshirë në projektin mafioz të ligjit të Vettingut në vend.

Nga foltorja e Kuvendit, Bushati tha se këto akuza janë të paprecedent dhe sipas tregojnë qartë panikun që është përfshirë opozita nga reforma në drejtësi.

“Në fakt janë deklarata që shprehin qartë panikun që ka një pjesë e politikës shqiptare për një reformë e cila jo vetëm do të përmirësojë mënyrën e funksionimit të institucioneve të së drejtës në Shqipëri, por shpresojmë që do forcojë kredibilitetin e institucioneve por mbi të gjitha do t’i krijojë mundësi Shqipërisë për të vazhduar rrugëtimin europian dhe për të hapur një kapitull të ri. Është e çuditshme sesi vazhdohet me flet rrufe me shuma të majme 60-70-80 mijë euro që paguhen lobistë, shkrime. Për herë të parë në 27 vite kemi një fushatë të orkestruar ndaj ambasadorit të SHBA, ndaj përfaqësuesve të vendeve mike në Shqipëri”, – u shpeh Bushati.

13 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)