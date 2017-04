Basha mbledh aleatët, porosi për protestën e 7 majit në Kavajë

Në një kohë që Konferenca e Kryetarëve ka caktuar 19 prillin si raundin e parë për votimin e Presidentit të ri, Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka mbledhur aleatët në selinë e PD.

Sipas njoftimit të PD, Basha është takuar në seli me krerët dhe sekretarët e degëve të PD, për përgatitjen e protestës kombëtare të 7 majit në Kavajë.

“Impenjim i gjithë degëve, mobilizim i demokratëve dhe i qytetareve”, mësohet se ka qene porosia e liderit të opozitës.

Takimi vjen një ditë pas deklaratave të forta kundër diplomatëve të huaj, deklaratës së bërë nga kreu i PBDNJ-së, Dule dhe akuzave të ashpra që Basha bëri nga çadra e protestës.

Me tone të forta dje Basha akuzoi Ramën se ka bërë projektin mafioz, duke ‘blerë’ sipas tij dhe diplomatë të huaj që të bëjnë procesin e Vettingut. Në një postim në rrjetet sociale, kryedemokrati theksoi se nuk do të nënshkruajë ligjin e Vettingut të përgatitur nga Rama me kriminelë për të kapur drejtësinë, por ai do të realizohet në Republikën e Re.

13 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)