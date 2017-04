Bulqizë, sekuestrohet 10 kg hashash; në pranga poseduesi (Video)

Sekuestrohen në një banesë 10 kg lëndë narkotike kanabis sativa në Viçisht, të Bulqizës, arrestohet në flagrancë poseduesi i lëndës narkotike. Në kuadër të operacionit të koduar “Mëngjesi”, policia ka arrestuar shtetasin Engjëllush Tola.

Droga u gjet në një çantë shpine ku brenda saj kishte 10 pako të mbështjella me natriban të mbushura me lëndë narkotike me peshë 10 kg lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa.

Materialet do i referohen Prokurorisë Dibër për veprime të mëtejshme, si dhe nga ana e policisë vijojnë hetimet për të zbardhur nëse ka autorë të tjerë të implikuar në këtë veprimtari.

13 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)