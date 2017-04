Flamurtari pa tifozë ndaj Vllaznisë dhe Tiranës në shtëpi

Sikur të mos mjaftojë ecuria e dobët në kampionat dhe rreziku i rënies nga kategoria, Flamurtari duhet të bëjë llogaritë pa mbështetjen e tifozëve në dy sfidat e ardhshme shtëpiake.

Hedhja e mjeteve ndezëse brenda rrethimit të fushës në sfidën me Skënderbeun ka rezultuar fatale, pasi komisioni i disiplinës i ka mbyllur dyert stadiumit Flamurtari për dy sfidat e ardhshme. Kështu kuqezinjtë e drejtuar nga Shpëtim Duro duhet të bëjnë pa praninë e tifozëve në duelet ndaj Vllaznisë dhe Tiranës në sfidat e javës së 30 dhe të 32.

Koreografia e bërë me mjete tymuese në sfidën ndaj kampionëve të Skënderbeut i kushtoi rëndë tifozëve vlonjatë të cilët nuk do të mund të mbështesin skuadrën në dy sfida të rëndësishme në garën për mbijetesë. Një tjetër vendim i komisionit të disiplinës është marrë edhe për Kukësin që për sjellje të gabuar të spektatorëve në sfidën ndaj Vllaznisë dënohet me një gjobë prej 200 mijë lekësh të reja.

13 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)