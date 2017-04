Ftesa për dialog, Basha, Ramës: Nuk duam pushtet në tavolinë

“Zgjidhe vetë vendin, orën, por nuk vij unë të bëj fotografi dhe monologje shterpë me zotërinë tënde se as më merr e as do më marrë malli të bëj fotografi me ty, nëse do dialog ti cakto negociatorin, nuk do takohemi për përshesh me grosh por për fatet e shqiptarëve. Nëse ta mban të ndahesh nga krimi pikat janë rakorduar, qeveri teknike, mandatin e qeverisë, cakto negociatorin, bëhu burrë ndahu nga krimi, numrin e negociatorit e ke tash 7 ditë. Unë s’të kërkoj pushtet në tavolinë, por një qeveri teknike ti japë vendit të drejtën sovrane që ua kanë hequr kaq here”- tha Basha.

“Tha pak më parë se bota po qesh me ne, i them jo kryeministrit që sillet si klloun, nuk është momenti të hiqesh si palaço që bën për të qeshur botën, bota nuk po qesh me, bota është e shqetësuar me ne, se një vend anëtar i NATO që bllokoi trafikun e qenieve njerëzore, që futi banditët që ti po i liron në burg, u bë vend i NATO, po sot për shkak se në krye të vendit është jo vetëm një I papërgjegjshëm, por një aleat i krimit të organizuar nuk kontrollon dot as territorin, as kufijtë e vendit”- tha Basha, gjatë fjalës së tij nga çadra e protestës.

Basha vijoi të përdorë një gjuhë të ashpër ndaj kryeministrit, duke e akuzuar si personin që solli në Parlament kriminelët. Sipas tij, Edi Rama e ka lidhur fatin e tij politik me krimin e organizuar dhe trafikantët e drogës.

“Kriminelët në pushtet i solli Edi Rama, për pushtetin dhe pasurinë e tij. Këta kriminelë bëjnë sot ligjin në Shqipëri. Ky është shteti i Edi Ramës, njësoj si 45 vite më radhë. Kulti i krimit është vetë rrënja e identitetit të komunistëve dhe pasardhëseve të tyre në politikë.

‘Pushteti buron nga gryka e pushkës’, është filozofia e tyre. Ata nuk duan pushtet nga qytetarët sepse nuk duan llogari prej qytetarëve. Kjo është arsyeje se pse Edi Rama e ka lidhur fatin e tij politik me krimin e organizuar dhe trafikantët e drogës, me llumin e shoqërisë shqiptare dhe që i solli në parlament dhe i bëri drejtorë në poste të ndryshme”, tha Basha.

14 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)