Kërcënimi ndaj Bashës, Rama: Nuk ka skenar për eliminimin e tij

Gjatë deklaratës së tij për shtyp nga selia e kyeministrisë, ku i bën thirre për dialog opozitës, Rama ka mohuar të ketë një skenar të parapërgatitur për eliminimin fizik të Lulzim Bashës.

Ai thotë se burimi i informacionit nuk është mjaftueshmërisht i besueshëm. Pavarësisht kësaj tha Rama kreu i opozitës është më mbrojtur se kurrë.

“Nuk ka asnjë skenar për të ekzekutuar kryetarin e opozitës, ka pasur një informacion që është trajtuar me seriozitetin më të madh dhe pavarësisht se ekspertiza tregon se informacioni nuk është mjaftueshmërisht i besueshëm dhe burimi është kontradiktor janë marrë masat sikur ajo të ishte realisht e vërtetë, – u shpreh Rama. – Patjetër që siguria e të gjithë njerëzve dhe padiskutim e kryetarit të PD është prioritet numër 1 nëse kërcënohet. Por përtej çfarë pompohet në katundin mediatik, kreu i PD është më i mbrojtur se asnjëherë dhe do të jetë i mbrojtur deri në fund, me gjithçka që shteti ka për detyrë”.

Lajmi për kërcënimin e Bashës u publikua dje, ku u vu re edhe një prezencë e shtuar e forcave të sigurisë për të.

14 prill 2017 (gazeta-shqip.com)