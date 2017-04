Koreja e Veriut: Jemi gati për luftë nisa SHBA-të e kërkojnë

Rritet ndjeshëm tensioni mes SHBA-së dhe Koresë së Veriut. Pheniani ka bërë të ditur përmes zv.ministrit të Punëve të Jashtme, Han Song-ryol, që Koreja e Veriut “do të shkojë” në luftë nëse SHBA-të “do ta shënjestrojnë”.

Han ka drejtuar gishtin kundër “manovrave ushtarake të rrezikshme” të Amerikës dhe sulmet e mundshme, duke paralajmëruar që shteti komunist “ ka një arsenal të fuqishëm bërthamor”.

Han mes të tjerash ka akuzuar Donald Trump se ka krijuar një “rreth vicioz” të tensionuar në gadishullin korean, duke theksuar që përballë një sulmi të mundshëm amerikan, Pheniani “nuk do të qëndrojë duarkryq” dhe që testi i ardhshëm bërthamor, do të kryhet kur komanda e lartë koreanoveiore do ta shikojë të arsyeshme.

Fjalët e Han, vijnë pas burimeve të televizionit amerikan Nbc, sipas të cilave SHBA-të mund të kryejnë një sulm të mundshëm në Korenë e Veriut nëse do të verifikohet që regjimi i Phenianit është gati për një test të ri bërthamor.

Vëmendja është përqendruar në fundjavë, kur kombi do të festojë 105-vjetorin e lindjes së themeluesit të shtetit Kim II-sung.

14 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)