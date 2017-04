Meta: Rama ka përgjegjësinë të garantojë zgjidhje të lira dhe jo farse

Kreu i LSI-së, Ilir Meta ka mbledhur mesditën e sotme Komitetin Drejtues Kombëtar. Gjatë fjalës së tij ai tha se asgjë reale nuk ka lëvizur drejt zgjidhjes, përveç afateve, duke iu bërë thirrje PS dhe PD-së që të ulen në një tryezë të përbashkët, për të zgjidhur krizën politike që ka përfshirë vendin. Si pas Metës, çdo ditë që ikën, vendi rrezikon të kalojë në konflikt.

Opozita nuk është regjistruar në zgjedhje dhe çdo ditë që ecim përpara, pa një dialog dhe pa një klimë konstruktive na çon drejt një konflikt dhe krize, pasojat e të cilës askush nuk mund t’i parashikojë. Detyra jonë është që t’i parandalojmë. Kjo nuk është vetëm përgjegjësia jonë, për edhe e mediave, shoqërisë civile apo qytetarëve shqiptarë. LSI do të bëjë zgjedhje të standardeve evropiane.

Do vazhdoj këtu me një shprehje që mu kujtua në Zall Herr, ku pashë atje disa burra të vjetër. ‘Fjala vret më shumë se plumbi’ dhe kemi krisur armët për fjalë të pakontrolluara dhe provokuese. Ka kërcitur grushti në Parlament prej një fjalë dhe këto kanë qenë kosto për vendin, integrimin, reformën në drejtësi apo gjithçka tjetër.

Ka ardhur koha që të mos e harrojmë këtë fjalë të popullit tonë. Ne si politikanë kryesor kemi fjalën në komunikim, në zgjidhje dhe krijimin e klimës së mirëbesimit. Në këtë situatë, koalicioni PS-LSI, i cili fitoi përpara 4 vitesh në kushte shumë të vështira, bindshëm. Fitoi qeverinë e Berishës, fitoi kur KQZ-ja iu ndrysua përbërja në mënyrë antikushtetues edhe kur iu la e gjitha KQZ Partisë Demokratike, në një klimë jo të lehtë në terren, besoj se sot në një koalicion e ka akoma më të thjeshtë për të fituar dhe rikonfirmuar. Në zgjedhje më të qeta, më normale që mund të ndodhin në vend. PDIU tani është në një pozicion tjetër se më herët ishte në opozitë. Këtu nuk duhet parë si çështje force se kush e tërheq litarin më fort, por si një çështje tolerance”, tha Meta.

Ndërkohë kreu i LSI-së dhe njëkohësisht kreu i Kuvendit, foli edhe për zgjedhjen e Presidentit dhe reformën në drejtësi. Sipas tij Kushtetuta duhet respektuar.

“Kemi çështjen e Presidentit që na ka qëlluar që të jetë në moment kritik të zgjedhjeve. Kemi dhe një problem tjetër të institucioneve të drejtësisë së deri më tanishme që po i vjen fundi. KLD ka bërë drekën e fundit përpara 2 ditësh dhe institucione të tjera janë në këtë proces. Kushtetua është e rëndësishme, por nuk mbahen këto zgjedhje vetëm tek Kushtetuta. Ato janë të rëndësishme vetëm kur themelet e demokracisë janë të forta. Kushtetuta u ndryshua mesnatës përpara 9 viteve, pa asnjë respekt për popullin. Ka ndryshuar edhe herë të tjera në mënyra të ndryshme. Kjo nuk do të thotë se Kushtetuta nuk duhet respektuar. Nuk dua të mbroj atë as më pozitivin dhe as më të pafajshmin në këtë histori. Secili ka përgjegjësitë e veta, por nuk është një arsye që të përsërisim gabimet që kanë bërë të tjerët. Nuk kërkoj që Edi Rama të japë dorën si kryeministër, por një qeveri besimi. Ai ka përgjegjësinë që të garantojë zgjidhje të lira dhe ndershme. Ne si LSI jemi këtu për t’i dhënë fund politikës bardhë e zi”, u shpreh Meta.

14 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)