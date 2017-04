Ahmetaj prezanton kandidatin e PS në Kavajë

I deleguari i Kryesisë së Partisë Socialiste në Bashkinë Kavajë dhe Rrogozhinë Arben Ahmetaj, prezantoi sot kandidatin e PS për Kryetar Bashkie në zgjedhjet e 7 majit në Kavajë, Klodian Shehi. Në një takim të zhvilluar me anëtarët e asamblesë së Partisë Socialiste të Kavajës, Ahmetaj tha se zgjedhjet e 7 majit në Kavajë janë tejet të rëndësishme për Kavajën e 10 viteve që do të vijnë.

“Këto zgjedhje kanë një specifikë shumë të madhe jo vetëm për Kavajën, por për të gjithë Shqipërinë. Duhet marrë ashtu siç e kemi marrë ne gjithmonë, por edhe më shumë akoma me seriozitet, me këmbëngulje dhe modesti, në mënyrë që këtë rradhë Kavaja të bëhet shembull sërish në të gjithë Shqipërinë”, tha Ahmetaj.

Duke iu referuar qëndrimit të opozitës lidhur me zgjedhjet në Kavajë Ahmetaj tha se opozita e çadrës, kërkon që ta kthejë Kavajën në një mollë sherri në të gjithë Shqipërinë. “Kërkon të thyejë çdo lloj ligji. Të bëjë një, le të themi takim, apo protestë nëse doni, në datën e zgjedhjeve, duke shkelur dhe heshtjen zgjedhore, duke shkelur çdo lloj ligji, çdo lloj normaliteti politik dhe duke provokuar qytetin e Kavajës”.

“Qyteti i Kavajës nuk mund të provokohet nga askush dhe qyteti i Kavajës nuk mund të bëhet pjesë e një sherri të paprincipë që opozita do të hapë në kurrizin e Kavajës dhe në kurriz të Shqipërisë. Kështu që sfida jonë do të jetë pjesëmarrja e të gjithë qytetarëve të Kavajës në zgjedhje atë ditë. Ne nuk kemi nevojë të tregojmë forcë, forca jonë qëndron tek modestia. E dyta, ne do të do të marrin çdo qytetar që kërkon të zgjedhë Kryetarin e vet të Bashkisë së Kavajës. Ne kemi shumë punë për të vazhduar”, shtoi ai.

Po kështu, Ahmetaj ndau me të pranishmit edhe qëndrimin e Partisë Socialiste mbi situatën politike të momentit: “Siç e shikoni opozita refuzon të dialogojë, refuzon të dialogojë për zgjidhjen e një ngërçi artificial. Nuk është krizë politike. Ne e kemi thënë do të ketë zgjedhje me 18 qershor, shqiptarët do të votojnë me 18 qershor. Ne kemi thënë që votimet, zgjedhjet nuk janë të partive politike, janë të qytetarëve dhe prandaj do të shkojmë në 18 qershor në zgjedhje.

Ne themi dhe do ta themi, që nuk ka qeveri teknike. Ne jemi gati të dialogojmë për çdo gjë, por për datën e zgjedhjeve dhe për qeveri teknike, ne nuk dialogojmë. Ne dialogojmë për çdo gjë, jemi të hapur të dialogojmë pa kushte, të ulemi në tryezë me opozitën, të diskutojmë çfarë të duan ata, por jo për mandatin e dhënë kësaj qeverive me 1 milionë vota. Qeverisja është përgjegjësi nuk është privilegj”.

Ai i ftoi të pranishmit që në 7 maj të mbështesin dhe votojnë kandidatin e Partisë Socialiste për Bashkinë e Kavajës, Klodian Shehin:

15 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)