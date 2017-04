Ajo nuk është një pikturë e bukur, por një pikturë e vërtetë

Zinni Veshi ekspozon “Për tej të figurshmes” në Galerinë Kombëtare të Arteve

Zinni Veshi për herë të fundit në Galerinë Kombëtare të Arteve ekspozoi më vitin 1992. Dje artist i njohur për mënyrën sesi i trajton ngjyrat, hapi ekspozinën “Për tej të figurshmes” në Galeri, duke sjell traformimin e koncepteve në kohë. “Ai kthehet me një ekspozitë të plotë nga një këndvështrim jo vetëm kuratorial, por një ekspozitë që na nderon si institucion, nderon artistin, Galerinë Kombëtare, dhe që ka shumë për të dialoguar me publikun shqiptar dhe jo vetëm. Është kjo ekspozitë një rrugëtim I gjatë që e ka zanafillën në vitet 80, ku vepra e Zinni Veshit shquhet për një kurajo jo thjesht estetike, për një kurajo që vinte nga një thellësi që ende sot unë nuk mund ta penetroj, dhe ta prek. Sepse Zinni Veshi përveç ndjesisë së jashtëzakonshme dhe forcës përtej normales përcjell një tingull apo klithmë mund të them të një muzike Vagneriane. Është një pikturë që nuk mund të kalojë spektatori dhe të mos lëjë shenjë”, tha drejtori i GKA-së Artan Shabani. Sipas tij, pikturat e artistit nuk kërkojnë modën apo estetikën. “Ajo nuk është një pikturë e bukur, ajo është një pikturë e vërtetë. Pra bukuria e kësaj ekspozite është tek e vërteta. Kishim kohë që e dëshëronim në kalendarin e galerisë një ekspozitë të tij, dhe erdhi dita që këtë ekspozitë ta çelim për publikun shqiptar”, tha Shabani.

Kuratori i ekspozitës Krenar Zejno tha se “Do të doja të lexonim koherencën e disa dekadave më parë me çka ndodh në ekspozitë me punët që janë paraqitur këtu, që janë punët e katër viteve të fundit. Nëpërmjet një loje mendoj efektive të fjalës Për tej të figurshmes, për të shkuar tej të figurshmes, piktori arrin maturitetin më vonë, artisti është në proçesus, nuk është kjo një ekspozitë retrospektive që tregon autorin përmbyllës së veprës së vet. Këtu ka shumë vend për thellësinë shqiptare të traditës dhe të ikonografisë, është një pikturë e guximshme që në kuintesencën e saj është një tabllo e figurës njerëzore që e bën Zinni Veshin piktor të qenies. Është e vështirë që të ndërtohen shtresëzime të këtij raporti të thellësisë me sipërfaqen. Duke ditur krizën e artit të sotëm, gjithmonë në rang global jo vetëm këtu tek ne, që arritjet e fuqishme ja u hap portën me vështirësi”. Për artistin piktura është realiteti i tij. “Unë jetoj në një realitet social kështu që është dhe realiteti juaj por në mënyrë indirekte jo direkt, dmth është realiteti juaj nëpërmjet meje dhe është absolutisht realiteti im. Fillon nga realiteti ynë I përbashkët dhe pastaj zhvillohet brenda ligjeve të pikturës pra është një proçes që vazhdon përmes shtresëzimeve sa arrin krijon vetveten si muzika apo sinfonia. Është një realitet që e shikojmë të gjithë pastaj hyn në ligjet e artit e të pikturës përndryshe do të ishte ilustrim. Unë marr diçka nga realiteti, kam një ide, e aplikoj në pikturën time dhe kjo është pika ku ndahet piktura nga piktura illustrative”, tha Veshi. Si artist ti krijon vetveten, vazhdoi ai, duke thënë se kryesorja është zhvillimi I artistit, më pas janë rrethanat e tjera, dmth rrethanat ndihmuese, si p.sh është rrethanë shumë ndihmuese të jetuarit në NeëYork, kryerja e një shkolle aty, rënia në kontakt me kritikën aty që është shumë e zhvilluar.

Mund të them që është e njëjta mënyrë se si e përftoj unë realitetin si në periudhën kur kam punuar në shqipëri si edhe në këtë periudhe që jetoj jashtë saj. Është zhvillimi I formës, dmth një zhvillim forme në këto 25 vjet që kanë kaluar, është tepër esenciale, një zhvillim I formës artistike. “Ajo që më efekton eshtë një çështje subkoshience, është diçka që ndodh në mënyrë automatike, diçka e pakontrollueshme. Një diçka apo një impresion që ti e merr nga natyra dhe fillon ta ndërtosh. Mua më intereson qenia nga pikëpamja e piktorit, e artistit, dhe kjo ka lidhje me temperamentin, me atë çfarë ka lindur bashkë me ty. Duke ju referuar dhe Krenarit, duke parë edhe pikturat e mija më të hershme unë bëj pjesë tek piktorët e qenies apo figurës. Dhe kjo është çështje temperamenti siç edhe u shpreha më lart. Duke punuar për firmën më të madhe të restaurimit të muraleve, unë kam mundësi të bëj punën që më pëlqen, me kohë të plotë. Mua më pëlqen të pikturoj, ndjehem në jetë sapo marr penelin në dorë dhe filloj, është një punë që nuk ndjehem I bezdisur se çfarë do të bëj gjatë orarit të punës. Kështu gjej emëruesin e përbashkët mes punës që bëj për kompaninë dhe punës artistike jashtë saj”, shpjegoi veprat e tij Veshi.

